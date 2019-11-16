حقوق الإنسان العراقية: تفجير بغداد يؤكد وجود طرف ثالث

قالت لجنة حقوق الإنسان العراقية، اليوم السبت، إن الانفجار الذي شهدته ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، مساء أمس، يمثل تطورًا خطيرًا.



وأوضحت اللجنة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع": "التفجيرات تثبت وجود الطرف الذي يسعى إلى زعزعة الأمن ونشر الفوضى، وهذا الأمر يخالف القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، والعهود الدولية لحقوق الإنسان".



وتابعت: "نطالب من من القوات الأمنية ومنسقي التظاهرات بالتعاون في مداخل التفتيش الى الساحات خوفًا من دخول ما يسمى الطرف الثالث، وندعو الأجهزة الأمنية الكشف عن الجهات التي نفذت التفجير الإرهابي التي استهدف المتظاهرين السلميين".



وكان التفجير قد أسفر عن مقتل شخص وإصابة 16 آخرين وفقًا لوزارة الداخلية العراقية، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن التفجير ناجم عن انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع.