ولادة قطة نادرة بوجهين وتأكل بالفمين.. والأطباء ينقذونها

كما يولد بعض الأطفال في حالات نادرة برأسين ولدت هذه القطة المسكينة "دو" بوجهين، ونجت بأعجوبة بفضل الرعاية على مدار الساعة، وهي حالة نادرة تسمى diprosopus وتنتج عن وفرة مفرطة من بروتين يسمى بروتين Sonic Hedgehog.



وُلدت دو بجسد ورأس واحدة مع وجود أنفين، فمين و4 عيون، وفي حين أن معظم القطط المصابة بالحالة تموت بعد بضعة أيام، تمكنت دو من البقاء على قيد الحياة لمدة 4 أشهر، وذلك بفضل دكتورة أمريكية «رالف تران» طبيبة بيطرية من ولايةكاليفورنيا.



تبنّت الدكتورة القطة بعد أن رفضتها والدتها، قالت تران من سان دييجو: "لقد حصلت على القطة ذات الوجهين بعد ساعتين فقط من ولادتها وكنت قلقة لأنه بسبب تشريحها الخاص ولن تتمكن من العيش إلا بضعة أيام وفقًا لصحيفة مترو.



وأضافت "القطة لديها حالة معروفة باسم يانوس، والمعروفة أيضًا باسم ديبروسوبس أو الازدواج القحفي، ولها أنفان وأربع عيون، وقد صهرت عيناها الوسطى مع بعضهافي واحدة كبيرة.



على الرغم من ذلك فإن حياتها اليومية لا تختلف كثيرًا عن القطط الأخرى، فهي تأكل وتنام وتلعب بالألعاب!، بل وتتنفس من خلال أنفيها وتأكل من كلا فميها معًا، وأحيانًا بشكل منفصل وأحيانًا في نفس الوقت، يأمل الأطباء أن تستمر القطة في البقاء قوية وتنمو. تحتاج فقط لإجراء عملية جراحية لإزالة عينها الوسطى.