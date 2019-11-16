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منوعات

بسبب السيلفي.. سائح يلقى مصرعه من أجل صورة

السبت 16/نوفمبر/2019 - 05:31 ص
صدى البلد
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مريم صليب
في أي مكان لا تعرفه عليك أن تتبع الإرشادات التي تضعها الحكومة لك، قد تكون هي المنجية لك من أخطار كثيرة، أهمها الموت بسبب خطأ بسيط . 

لم يتبع "مويان" أحد السياح البالغ من العمر 30 عام في تايلاند الإرشادات التي وضعتها الدولة على أحد الشلالات الشاهقة، محذرة بعدم الإقتراب لمسافة قصيرة لأنها على منحدر، وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية. 

تجاهل "مويان" اللافتات المحذرة من المنحدرات الشديدة الموجودة بالقرب من الشلال، وبدأ في تحضير أدواته لإلتقاط بعض الصور التذكارية. 

بين لحظة والآخرى فقد مويان حياته بسبب صورة سيلفى فقد فيها توازنه و وقع من أعلى الشلال الذي بلغ إرتفاعه 26 مترا.
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