سايس بمحطة الزهراء للخيول: فترة الحمل عند الخيول 11 شهرا

كشف رمضان عرفة سايس بمحطة الزهراء للخيول، أسرار عن تربية الخيول، موضحا أن طبيعة الحصان ينام وهو واقف على قدميه وله وضعية معينة، ولكن الأنثى عندما تكون عشر تجلس مستقلة على الأرض لمدة نصف ساعة يوميا.





وقال رمضان عرفة خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد» إن فترة الحمل عند الخيول 11 شهرا ويحتاج إلى رعاية خاصة، مشيرا إلى أن كل حصان وله بطاقة خاصة تشمل مولده وفترات الحمل والإصابات والعلاجات.





وشدد عرفة على أن الأنثى تحافظ على نفسها أثناء فترة حملها، لذلك لا تدخل في أي صراعات مع الخيول الأخرى خلال هذه الفترة.



