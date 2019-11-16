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تكنولوجيا

آبل تحظر تطبيقات تروج للسجائر الإلكترونية من متجرها

السبت 16/نوفمبر/2019 - 04:01 ص
صدى البلد
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هدير علاء
أعلنت شركة "آبل" الأمريكية أنها ستقوم بحظر التطبيقات المرتبطة بالسجائر الإلكترونية من متجر التطبيقات الخاص بها.

وأشار تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن الشركة لن تسمح بتحميل التطبيقات التي تروج للسجائر الإلكترونية عبر متجرها، وذلك في ظل تزايد المخاوف بشأن الآثار الصحية لاستخدامها.

وأضاف التقرير أن "آبل" قامت بحذف 181 تطبيقًا من متجرها، الجمعة، وقيل إن هذه التطبيقات إما تشجع أو تساعد المستخدمين على تدخين السجائر الإلكترونية.

الجدير بالذكر أنه كان من ضمن هذه التطبيقات أدوات عديدة تساعد المستخدمين على تغيير إضاءة ودرجة حرارة السجائر الإلكترونية، كما تقدم أخبارًا متعلقة بها.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن قرار شركة "آبل" يأتي بعد الإعلان عن وصول عدد حالات الوفاة المرتبطة بتدخين السجائر الإلكترونية إلى 42 حالة على الأقل، فضلًا عن إصابة آخرين بأمراض مرتبطة باستخدامها.
آبل تحظر تطبيقات تروج للسجائر الإلكترونية من متجرها
آبل تحظر تطبيقات تروج للسجائر الإلكترونية من متجرها
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