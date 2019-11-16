بـ الذهبى المطرز.. إسعاد يونس تتألق بإطلالة أنيقة تبهر متابعيها

نشرت الفنانة إسعاد يونس، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة





ارتدت الفنانة إسعاد يونس، بلوزة باللون الأسود بدون أكمام بتفصيلة مدرجة ونسقت معها كارديجان باللون الأسود والذهبي اللامع الذى يبرز عن جمالها، وأكملت إطلالتها بأكسسوارات أنيقة مكونة من عقد حول الرقبة باللون الذهبي والأسود، وقرط باللون الذهبى، و اسوارة لليد انيقة



