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مرأة

بـ الذهبى المطرز.. إسعاد يونس تتألق بإطلالة أنيقة تبهر متابعيها

السبت 16/نوفمبر/2019 - 03:31 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
نشرت الفنانة إسعاد يونس، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة

ارتدت الفنانة إسعاد يونس، بلوزة باللون الأسود بدون أكمام بتفصيلة مدرجة ونسقت معها كارديجان باللون الأسود والذهبي اللامع الذى يبرز عن جمالها، وأكملت إطلالتها بأكسسوارات أنيقة مكونة من عقد حول الرقبة باللون الذهبي والأسود، وقرط باللون الذهبى، و اسوارة لليد انيقة

واعتمدت الفنانة إسعاد يونس، فى الماكياج على اللون الأسود للعيون ليبرز جمالها مع أحمر شفاة باللون الأحمر اللامع، وتركت شعرها القصير منسدلًا مع رفع أطرافه ليعطيها مظهرا جذابا.
بـ الذهبى المطرز.. إسعاد يونس تتألق بإطلالة أنيقة تبهر متابعيها
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