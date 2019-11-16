أمريكا تفرض عقوبات على 5 مؤسسات مملوكة للجيش الكوبي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، فرض عقوبات على 5 مؤسسات مملوكة للجيش الكوبي.



وفي مطلع الشهر الجاري تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بغالبية كبيرة، قرارا غير ملزم يدعو الولايات المتحدة إلى رفع الحصار الاقتصادي والمالي المفروض على كوبا، في خطوة تتكرر منذ عام 1991.



والولايات المتحدة، التي تفرض حصارا على كوبا منذ 1962، شددت عقوباتها منذ تولي الجمهوري دونالد ترامب السلطة خلفًا للديمقراطي باراك أوباما.



وتتهم إدارة ترامب كوبا بالمساهمة في تأجيج الأزمة في فنزويلا، التي تُعتبَر أقرب حلفاء هافانا.



وفي مطلع سبتمبر الماضي، فرضت إدارة ترامب عقوبات دبلوماسية على الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو لدعم نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، واتهمته "بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".