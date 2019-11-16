تخلو من مشاركة عربية.. 7 أفلام يقدمها القاهرة السينمائى بعد منتصف الليل

يقدم مهرجان القاهرة السينمائى للعام الثانى على التوالى برنامج عروض منتصف الليل خلال دورته الـ41، ويخلو القسم هذا العام من المشاركة العربية على عكس العام الماضى الذى شهد عرض الفيلم التونسى "دشرة".





البرنامج يقدم عروضه لجمهور القاهرة فى سينما الزمالك ويضم الأفلام التالية:





4X4

ماريانو كون | الأرجنتين، إسبانيا| روائى| عرض أول فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا| 2019|92 دقيقة

يتسلل لص إلى سيارة 4x 4 فارهة كى يسرق محتوياتها، وبعد انتهائه يكتشف أنه لا يستطيع الخروج منها كما لو كانت سجنًا، وبمرور الوقت يكتشف أن هناك من بالخارج يتحكم به وبالسيارة.





كوكو دى كوكو دا

يوهانس نيولم | السويد، الدنمارك| روائى| عرض أول فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا| 2019|86 دقيقة

بعد تعرضهما لمأساة مفجعة ورغبة منهما فى تخطيها، يقرر زوجان أن ينطلقا فى رحلة رومانسية بين أحضان الطبيعة، ولكن تتحول رحلتهما الرومانسية إلى مجموعة متلاحقة من الكوابيس المرعبة.





ابتلاع

كارلو ميربيلا دايفيس | الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا| روائى| عرض أول فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا| 2019|94 دقيقة

هانتر امرأة جميلة، تزوجت حديثًا من ريتشي رجل الأعمال الناجح، وتعيش حياة تبدو مثالية للجميع ولكنها تجدها مملة ورتيبة. تكتشف هانتر ممارسة تشعر من خلالها بالرضا عن حياتها ولكن فى نفس الوقت قد تكلفها حياتها وحياة جنينها!





العُش

روبرتو دى فيو | إيطاليا| روائى| عرض أول فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا| 2019|107 دقيقة.

يعيش صامويل الصبى المشلول فى منزل منعزل مع والدته إيلينا التى تربطه بها علاقة معقدة جدًا، حيث تمنعه من مغادرة المنزل أو التحدث لأى غريب، إلى أن تأتى دينيس لتعمل خادمة بالمنزل، فيكتشفا معًا السر الذى تخفيه والدته.

بحيرة الأوز البري دياو يينان | الصين، فرنسا| روائى| عرض أول فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا| 2019|113 دقيقة.



بعد إطلاق سراحه حديثًا من السجن، يتسبب تشو هونج فى مقتل ضابط شرطة، ونتيجة لخلافات بينه وبين أفراد عصابته الإجرامية، يجد نفسه مُطاردًا من كلٍ من رجال العصابات وشرطة المدينة فى نفس الوقت.

الماشى على الجلد كرستيان نيومان | لكسمبورج، بلجيكا| روائى| عرض عالمى أول | 2019|89 دقيقة.



ريجين شابة مرت بطفولة غير عادية ولكنها تحاول جاهدة بأن تحظى بحياة عادية برفقة حبيبها، حتى يزورها الرجل الذى كان على علاقة عاطفية بوالدتها فى الماضى ليخبرها حقائق صادمة عن طريقة وفاة جدتها، وعن شقيقها المتحول.

ساحرة مارسيلو بياز كوبيلز | الأرجنتين| روائى| عرض دولى أول | 2019|90 دقيقة.