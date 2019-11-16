شائعات لاحقت النجوم.. موت عادل إمام وطلاق أصالة نصري.. جدل حول وفاة كاظم الساهر مسمومًا

اجتاحت الوسط الفني العديد من الشائعات خلال الفترة الأخيرة، التي ظلت تلاحق الفنانين لفترة، فمنها المزعجة والمؤرقة مثل الوفاة والمرض، وأخرى مضللة مثل الزواج أو الانفصال.





"صدى البلد" يرصد في التقرير التالي أبرز الشائعات التي لاحقت النجوم خلال الفترة الأخيرة:





وفاة عادل إمام

انتشرت مؤخرًا، أخبار كاذبة تفيد وفاة الفنان الكبير عادل إمام بعدما قام ابنه الفنان محمد عادل إمام بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "نسألكم الدعاء لكل من رحلوا عن عالمنا".





وهذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات وفاة الفنان عادل إمام، ففي شهر مارس الماضي، انتشرت شائعات عن تعرض الزعيم عادل إمام لأزمة صحية، وتوقف تصوير مسلسله "فلانتينو" لهذا السبب، وامتدت تلك الشائعات إلى درجة تداول البعض أخبار مغلوطة حول وفاة الزعيم، إلا أن ابنه المخرج رامي إمام، طمأن جمهوره بعودة والده إلى تصوير المسلسل.





ونشر رامي فيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، بعد انتشار تلك الشائعة، أثناء تصوير مشهد من مسلسل عادل إمام الذي يتولى «رامي»، إخراجه، وعلق على الفيديو قائلا: «اليوم من تصوير مسلسل فلانتيو رمضان».





طلاق أصالة وطارق العريان

نشر خالد أيمن الذهبي، ابن الفنانة السورية أصالة نصري، صورة له عبر حسابه على انستجرام، ظهر فيها مع والدته، التي أمسكت بيد زوجها المخرج طارق العريان في أول ظهور لهما بعد شائعات الطلاق التي لاحقتهما بقوة خلال الفترة الأخيرة.





وكتب خالد الذهبي (ابن أصالة)، تعليقًا مطولًا بالإنجليزية على الصورة وجهه لبعض الأشخاص الذي وصفهم بـ ذوي الأحلام الفارغة، في إشارة منه إلى مرددي شائعات طلاق والدته وطارق العريان.





يذكر أن أصالة كانت أصدرت بيانا عبر حسابها على "إنستجرام" تكشف فيه حقيقة ما يتردد من شائعات، قائلة: "لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّه بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصصًا، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر، فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنان بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كلّ ذلك أولادنا، وكرامته منّ كرامتي، وهو لمّ يخذلني وأنا لنّ أخذله، وقدّ صان عشرتي وتحمّل انشغالي، وتغاضى عنّ عيوبي ويرى محاسني، خلافنا دائمًا بسبب انشغالنا، ولاشيء أكثر، إنّ كان هناك خبرًا لمّا تردّدتُ بإخباركم، شكرًا لسعة صدركم ، وأرجو مراعاة مشاعري".





ولكن لم يصدق غالبية محبي أصالة ما قالته، مؤكدين أنها تحاول حفظ ماء الوجه، خاصة أن أنباء سربت حول زواج طارق العريان من إحدى الفنانات وسفره معها للخارج.





كاظم الساهر

وفي شهر أكتوبر الماضي، انتشرت بعض الأخبار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد وفاة المطرب العراقي كاظم الساهر في أحد مستشفيات دولة أوروبية.





ونفى الفنان كاظم الساهر، عبر "تويتر" الأمر، من خلال تغريدة لجمهوره ، ردًا على الشائعات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول وفاته مسمومًا.





وكتب حساب كاظم الساهر، في التغريدة: "نود أن نلفت عنايتكم الى أن كاظم الساهر بخير وما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي ما هو إلا شائعات. نشكر إهتمامكم و محبتكم. دمتم بكل خير".





رامز جلال

وفي أكتوبر الماضي أيضًا، ضُجت مواقع التواصل الاجتماعي، بشائعة وفاة الفنان رامز جلال، التي تناقلتها بعض المواقع التي لم تستند إلى مصدر رسمي، يوثق المعلومة ويؤكدها أو ينفيها.





واستنكر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشائعات التي لاحقت رامز جلال خلال الساعات الماضية، ورددت الأكاذيب حول وفاته، ورد أشرف زكي على تلك الشائعات، في تصريح مقتضب لـ "صدى البلد"، قائلًا: «مفيش الكلام ده.. حسبي الله ونعم الوكيل»، مستنكرًا الأكاذيب التي تلاحق الفنانين دون الاستناد إلى مصدر موثق.





وفاة نسرين طافش

وقبل 4 أشهر، ضُجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بشائعة وفاة الفنانة السورية نسرين طافش التي تبين فيما بعد أن السبب في انتشار الشائعة احدى الصفحات الزائفة وغير المدعومة بمصدر، وسرعان ما تداولها نشطاء السوشيال ميديا دون التأكد.





وتجاهلت نسرين طافش التعليق على هذه الشائعات، فلم تصدر أي تصريح إلى الآن ، في الوقت الذي تجاهلت أسرتها هذه الأخبار، فوالدها (يوسف طافش) جاءت تعليقاته عادية عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.





طلاق أحمد السقا ومها الصغير

قبل شهرين، نشر أحمد السقا صورة عبر حسابه على انستجرام، ظهر فيها مع زوجته المذيعة مها الصغير، وهو ممسك بيدها خلال فعاليات الحفل الختامي للدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، التي أقيمت ليلة الجمعة 27 سبتمبر.





ولم يعلق أحمد السقا على صورته مع زوجته مها الصغير، مكتفيًا بتعبيرات الصورة التي أظهرت الحب بينهما، في أول رد فعل له بعد أول ظهور رسمي لهما عقب تداول شائعات الطلاق.





وترددت شائعات عن انفصال، وربما طلاق، أحمد السقا ومها الصغير، خاصة بعد اختفاء الزوجة من كل المناسبات التي ظهر فيها، وهو ما لم يكن يحدث من قبل، إضافة إلى أنه لم يصدر نفي من الزوجين، ولا تأكيد أيضًا، ما جعلها تنتشر انتشارًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.





ولم تكن هذه هي شائعة الطلاق الأولى، التي واجهت أحمد السقا ومها الصغير، ففي شهر نوفمبر 2016، فاجأ «السقا» الجميع بحضوره برفقة مها الصغير، إلى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، لتقديم واجب العزاء في وفاة الساحر محمود عبد العزيز، وكان هذا أول ظهور لهما بعد شائعات طلاق لاحقتهما أيضًا.





طلاق أحمد الفيشاوي وندى الكامل

قبل عدة أيام، انتشرت العديد من الشائعات حول استعداد الفنان أحمد الفيشاوي، وزوجته ندى الكامل لإعلان طلاقهما، بعدما غادر «الفيشاوي الصغير» مهرجان الجونة السينمائي عقب مشادة معها في فندق إقامتهما.





وفوجئ نزلاء الفندق بتعالى أصوات احمد الفيشاوي وزوجته وتدخل عدد من النجوم لمحاولة الصلح بينهما إلا أنهما غادرا الجونة بعد ذلك بساعات.





وبعد انتشار تلك الشائعات، نشرت ندى الكامل، صورة لها عبر فيس بوك، مع زوجها أحمد الفيشاوي، ظهرا فيها أثناء مرورهما على السجادة الحمراء في فعاليات الحفل الافتتاحي للدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.



