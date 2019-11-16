ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

النجم الساحلي يكشف سبب رفض الكاف تأجيل مباراة الأهلي.. فيديو

السبت 16/نوفمبر/2019 - 01:39 ص
النجم الساحلي
النجم الساحلي
Advertisements
محمد رشاد
أعلن قيس عاشور المتحدث الإعلامي باسم نادي النجم الساحلي التونسي، عن رفض الاتحاد الإفريقي طلبه بتأجيل مباراة الأهلي فى الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا .

وكان النجم الساحلي قد خاطب "كاف" لتأجيل مباراته أمام الأهلي لمدة 24 ساعة، لتقام في 30 نوفمبر بدلا من 29 نوفمبر موعدها الحالي.

وقال عاشور مساء الجمعة عبر تايم سبورتس: "الاتحاد الإفريقي رفض طلبنا بتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، الرفض جاء بسبب حقوق البث الفضائي، النجم الساحلي يمر بظروف صعبة مع تغيير جهازه الفني ورحيل مديره الرياضي واستقالة رئيسه".

وبرر عاشور عبر قناة الأهلي "النجم يرتبط بمباراة في الدوري التونسي ضد اتحاد بن قردان يوم ٢٥ نوفمبر، ونريد أن نكون أكثر جاهزية على المستوى البدني، تواصلنا مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، ورحب بالتأجيل لأن الأهلي سيلعب أيضا مباراة في الدوري يوم ٢٥ نوفمبر".

وأكد قيس عاشور أن مباراة النجم الساحلي والأهلي ستقام على ملعب رادس بسبب إصلاحات ملعب الفريق في سوسة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبد الحفيظ: الأهلي يواجه النجم الساحلي التونسي على ملعب رادس

النجم الساحلي يدرس تعديل موعد مباراته مع الأهلي بأبطال إفريقيا

الأهلي يكشف عن موقفه من تأجيل مواجهة النجم الساحلي في أبطال أفريقيا

فايلر يجتمع مع اللاعبين قبل مران الأهلي المسائي

تدريبات خاصة لـ وليد سليمان في الأهلي

أجايي ينتظم في تدريبات الأهلي بعد عودته من نيجيريا

ترشيحاتنا

وفاة الأمير تركي بن عبدالله آل سعود

بـ سيجارة.. شاهد | لقاء الخميسي تتألق بصورة أبيض في أسود

عمر مروان: النيابة العامة ستعلن ملابسات وفاة محمد مرسي.. فيديو

رامى صبرى ينشر صورة مع زوجته ويعلق: صديقتي شيري

اخبار الفن.. اخرسي يا شيرين يشعل تويتر.. شائعة وفاة عادل إمام.. الموت يفجع هيفاء وهبي

أمم أفريقيا تحت 23 عاما.. مصطفى محمد يقود قائمة أفضل اللاعبين في البطولة.. شاهد

AdvertisementS

محمد فضل يعرض اتحاد الكرة للمسائلة القانونية.. اعرف التفاصيل

اخبار النادي الأهلي | صراع القطبين على نجم المنتخب الأولمبي | معلول ينتظم في المران الخميس

فشل صفقة انتقال علي غزال للزمالك | اعرف السبب

رسميا | منتخب مصر الأوليمبي يواجه جنوب أفريقيا في نصف النهائي

أحمد سليمان يعلن ترشحه في انتخابات الزمالك المقبلة

ضياء السيد: حزين من أداء المنتخب أمام كينيا وحسام البدري أخطأ

أخبار نادي الزمالك | الرد على عرض أهلى جدة السعودي لـ محمود علاء | كاسونجو بديلا لـ خالد بوطيب

أمم أفريقيا تحت 23 عاما.. مصطفى محمد يقود قائمة أفضل اللاعبين في البطولة.. شاهد

تجاهل اللاعبين.. شاهد | ماذا فعل تركي آل الشيخ مع ليونيل ميسي قبل مباراة البرازيل

الزمالك يرد على عرض أهلى جدة السعودى لـ محمود علاء.. تفاصيل

اخبار الرياضة | منتخب مصر الأولمبي يواجه جنوب أفريقيا .. صفقة الزمالك الجديدة مهددة بالفشل

تعرف على موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببدلة سوداء.. دومينيك حوراني تشعل إنستجرام

اختلال عجلة القيادة كلمة السر.. حادث مخيف لـ أتوبيس في الغربية يسفر عن وفاة 2 وإصابة 20 آخرين.. و6 طلاب مصابين اصطدمت سيارتهم بعامود إنارة بالمنيا.. صور

أمم أفريقيا تحت 23 عاما.. مصطفى محمد يقود قائمة أفضل اللاعبين في البطولة.. شاهد