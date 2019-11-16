النجم الساحلي يكشف سبب رفض الكاف تأجيل مباراة الأهلي.. فيديو

أعلن قيس عاشور المتحدث الإعلامي باسم نادي النجم الساحلي التونسي، عن رفض الاتحاد الإفريقي طلبه بتأجيل مباراة الأهلي فى الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا .



وكان النجم الساحلي قد خاطب "كاف" لتأجيل مباراته أمام الأهلي لمدة 24 ساعة، لتقام في 30 نوفمبر بدلا من 29 نوفمبر موعدها الحالي.



وقال عاشور مساء الجمعة عبر تايم سبورتس: "الاتحاد الإفريقي رفض طلبنا بتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، الرفض جاء بسبب حقوق البث الفضائي، النجم الساحلي يمر بظروف صعبة مع تغيير جهازه الفني ورحيل مديره الرياضي واستقالة رئيسه".



وبرر عاشور عبر قناة الأهلي "النجم يرتبط بمباراة في الدوري التونسي ضد اتحاد بن قردان يوم ٢٥ نوفمبر، ونريد أن نكون أكثر جاهزية على المستوى البدني، تواصلنا مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، ورحب بالتأجيل لأن الأهلي سيلعب أيضا مباراة في الدوري يوم ٢٥ نوفمبر".



وأكد قيس عاشور أن مباراة النجم الساحلي والأهلي ستقام على ملعب رادس بسبب إصلاحات ملعب الفريق في سوسة.