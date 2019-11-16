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رياضة

حكم قضائي برفض إقامة مباراة في الدوري الاسباني في أمريكا

السبت 16/نوفمبر/2019 - 02:16 ص
فياريال وأتلتيكو
فياريال وأتلتيكو مدريد
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محمد رشاد
حكم قاض في محكمة بمدينة مدريد الإسبانية بأنه لا يمكن إقامة مباراة فياريال وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم في ميامي الامريكية.

وأمرت جلسة استماع بمحكمة مدريد التجارية رقم 12، يوم الجمعة، الرابطة بإقامة المباراة على ملعب فياريال في ديسمبر كما هو محدد لها في أجندة المنافسات.

وكان خافيير تيباس رئيس الرابطة لقى رفضا كبيرا في الموسم الماضي، عندما حاول وفشل في إقامة مباراة بين جيرونا وبرشلونة في الولايات المتحدة الأمريكية ، ومن المقرر عقد جلسة استماع مبنية على هذا القرار في فبراير.

وقال تيباس إن جلسة الاستماع بإمكانها تمهيد الطريق لحصول الرابطة على إقامة مباريات خارج إسبانيا.

وذكرت الرابطة في بيان :"إقامة مباراة خارج إسبانيا جزء من إستراتيجية طويل الأمد للرابطة للنمو العالمي".

وتنظم رابطة الدوري الإسباني مباريات الدوري الإسباني ولكن البطولة تقع تحت الاختصاص القضائي للاتحاد الإسباني لكرة القدم والذي يعارض رئيسه لويس روبياليس إقامة مباريات الدوري خارج إسبانيا.

وأصدر الاتحاد الإسباني بيانا اليوم الجمعة دعا فيه لـ" إقالة فورية لرئيس الرابطة، أو استقالته"
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