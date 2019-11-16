محمود عبد المغنى لزوجته: حب عمرى

نشر الفنان محمود عبد المغنى صورة جديدة له عبر صفحته الشخصية على موقع الصورة والفيديوهات الشهير انستجرام.



وظهر محمود عبد المغنى بالصورة بصحبة زوجته و رفيفة دربه مى وعلق محمود على الصورة قائلا عليها: حب عمرى.





جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمود عبدالمغني فيلم "حملة فرعون" وشارك فيه النجمان العالمان جان كلود فاندام ومايك تايسون وعمرو سعد وروبي ومحمود عبد المغني ومحمد لطفي وسوزان نجم الدين ورامز أمير وحمدي الميرغني وإنتاج محمد السبكي وإخراج رؤوف عبد العزيز.