التعليم العالي في اسبوع.. ختام انتخابات الاتحادات الطلابية بفوز 5 فئات على رئاسة الجامعات.. توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي عين شمس وبرلين للتكنولوجيا

اختيار كلية الثروة السمكية بجامعة السويس مقرا للمركز الإقليمي الأفريقي لتربية الأحياء المائية

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا عن فعاليات هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

وزيران يكرمان منتخب جامعات مصر الفائز بالبطولة العربية لكرة الصالات





شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأسبوع الماضي العديد من الأحداث المهمة والتي كان أبرزها ختام مارثون الانتخابات الطلابية.





قام د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي و د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء أمس الاثنين بتكريم منتخب جامعات مصر الفائز ببطولة التسامح العربية لكرة الصالات بأبوظبي، بحضور د.محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ود.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، ود. صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي.





وخلال فعاليات التكريم أشاد وزير التعليم العالي بالجهود الكبيرة للدكتور أشرف صبحي في تطوير أداء الاتحاد الرياضي للجامعات، قبل توليه حقيبة وزارة الشباب والرياضة، فضلًا عن جهوده البارزة حاليًا في الارتقاء بالمنظومة الرياضية بمصر، مشيرًا إلى التعاون المثمر بين وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة في تنفيذ الأنشطة الرياضة بالجامعات، وأثره الكبير على تطوير الرياضة المصرية.





وأشار عبدالغفار إلى دور الجامعات والمعاهد التابعة للوزارة في مجال الأنشطة الطلابية، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة تسهم بشكل كبير وفعال في إعداد الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي، مضيفًا أن شباب الجامعات هم قادة مصر وأملها في المستقبل.





وأشاد الوزير بجهود د.صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات في تطوير أداء الاتحاد محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، مؤكدًا أهمية المنافسات التي ينظمها الاتحاد ويشارك فيها، موضحًا أن التنافس الرياضي الشريف هو أحد وجوه قوتنا، وأحد مجالات اكتشاف المواهب والإبداعات الشبابية الرياضية.





وهنأ عبدالغفار منتخب الجامعات على فوزه المستحق بالبطولة، مشيدًا بالأداء المتميز والروح العالية التي تمتع بها جميع أفراد الفريق وجهازه الفني، بما يعكس قوة العزيمة والإصرار التي يتحلى بها شباب الجامعات والمعاهد المصرية، مشيرًا إلى أهمية تكريم هؤلاء الشباب ماديًّا ومعنويًّا؛ لتحفيزهم على تحقيق المزيد من الانتصارات الرياضية.





ومن جانبه أكد د.أشرف صبحي سعادته بما حققه منتخب الجامعات، مشيرًا إلى فخره واعتزازه بفترة عمله في الاتحاد الرياضي للجامعات قبل توليه وزارة الشباب والرياضة، مشيدًا بما شهده هذا الاتحاد من تطوير ونهضة كبيرة على يد د.خالد عبد الغفار، مؤكدًا أن جهود وزارة الشباب والرياضة ستدعم جهود الاتحاد في إفراز كوادر رياضية وشبابية، تحقق الريادة لمصر في كافة المحافل الإقليمية والدولية.





وشهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي عين شمس وبرلين للتكنولوجيا (تي يو برلين TU Berlin)، في مجالات الهندسة والاتصالات والحاسبات والذكاء الاصطناعي والاقتصاد وإدارة الأعمال والتربية والتعليم ، وذلك بمقر جامعة تي يو برلين بالجونة بالغردقة.





وأشار الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس إلى أن الجامعة تحرص على توسيع قاعدة الشراكات الدولية مع كبريات الجامعات الدولية ؛ بما ينعكس إيجابا على جودة العملية التعليمية و مخرجاتها و يفتح آفاق أرحب لخريجيها في سوق العمل محليًا و دوليًا، من خلال مواكبة البرامج الدراسية لمتطلبات سوق العمل.





وأعرب عن ثقته في أن هذا التعاون سيؤتي ثماره على مستوى الطلاب والخريجين بما يحقق الأهداف المنشودة من خلق جيل قادر على تولي مناصب قيادية في المستقبل.





وقع مذكرة التفاهم د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، و الدكتور أنجيلا اتيل نائب رئيس جامعة تي يو برلين.





كما استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدما من د. السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، بشأن اختيار كلية الثروة السمكية بجامعة السويس، لتكون مقرًا لأحد المراكز الإقليمية في إفريقيا، وذلك في مجالات التدريب الأكاديمي في مجال تربية الأحياء المائية والاستزراع السمكي الأكاديمي، وعلوم وتكنولوجيا مصائد الأسماك البحرية، وبحوث تربية الأحياء المائية؛ وأعلاف الأسماك، والصفات الوراثية.





وأشار التقرير إلى إنشاء مراكز التميز الإفريقية في مجال مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، يعد إسهامًا بشكل مباشر في مهمة إصلاح مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية (PFRS)، المتمثلة في توفير القيادة والدعم في توليد ونشر المعرفة في مجال مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية من أجل تعزيز المساهمة المستدامة للقطاع لتحقيق أهداف الاقتصاد الأزرق لخطة الاتحاد الإفريقي لعام 2063 في مجال الأمن الغذائي والتغذية وسبل العيش وخلق الثروة.





وأوضح التقرير أن المركز يهدف إلى نقل الخبرات وتدريب ورفع الكفاءات البشرية في مجال الاستزراع والمصايد وتربية الكائنات المائية ومنح درجات أكاديمية (دبلوم– ماجستير – دكتوراه) للمهتمين من الدول الإفريقية.





وألمح التقرير إلى أن الاتحاد الإفريقي يقدم دعمًا ماليا (يصل إلي خمسة مليون يورو) لأنشطة المركز علي ان توفر الجامعة مبني مناسب وباقي اللوجستيات للطلاب والباحثين من كوادر متخصصة لتدريبهم والإشراف عليهم ومعامل مجهزة وإقامة مناسبة بالإضافة إلى المواد التدريسية والمصادر المكتبية وغيرها من الإمكانات المطلوبة.





بينما استعرض د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. عماد الدين حجازي، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، عن فعاليات ورشة العمل التي عقدت بين الجانبين المصري والبريطاني يومي 5 – 6 نوفمبر الجاري.





كان ذلك في إطار الزيارات المتبادلة وورش العمل التي تعقد بصفة دورية بين الجانبين، بالتعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والإبتكار والأكاديمية الملكية للهندسة بالمملكة المتحدة Royal Academy of Engineering، وذلك ضمن برنامج التعاون "نيوتن – مشرفة" أحد أهم برامج التعاون الدولي التي يدعمها الصندوق لتمويل المشروعات البحثية في مختلف الاهتمامات والمجالات.





وأوضح د. عماد الدين حجازي، أن ورشة العمل أُقيمت من أجل دعم المشروعات الابتكارية والأفكار الواعدة لرفع الوعي بالبحث العلمي، بهدف تحقيق التنمية المستدامة من خلال التطبيق الصناعي لمخرجات الأبحاث العلمية بمصر وذلك تطبيقًا لخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.





وأشار د. عماد الدين حجازي إلى أنه تم عرض بعض الابتكارات، وتم الاحتفاء بقصص النجاح وتكريم أصحابها، بعدما وصلت مخرجاتهم البحثية الناتجة عن التمويل لمشروعاتهم إلى مرحلة الإنتاج الصناعي وقابليتها للتطبيق والتسويق.





وأكد أن العمل على وصول الابتكارات الناتجة عن العمل البحثي للباحثين المصريين إلى حيز التنفيذ يعد أهم ما يستهدفه البرنامج بالتمويل الذي تمنحه هيئة تمويل العلوم و التكنولوجيا والابتكار للمشروعات البحثية الواعدة.





وتلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدمه د. طايع عبداللطيف رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2019 \ 2020.





أوضح التقرير انتهاء فعاليات انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2019\2020، حيث تم الانتهاء من انتخابات رؤساء ونواب الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات.





كما أوضح التقرير تقلد ثلاث طالبات لرئاسة الاتحاد لجامعات (القاهرة – حلوان – قناة السويس).



