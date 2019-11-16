تعليق ساخر من سيرجيو راموس على تبديله خلال مباراة اسبانيا ومالطا

أعرب سيرجيو راموس، قائد المنتخب الإسباني عن سعادته بفوز منتخب بلاده على مالطا (7-0)، في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.



وتسلم راموس الشارة الذهبية من لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم، بعدما أصبح أكثر اللاعبين مشاركةَ بقميص اللاروخا في التاريخ.



وتحدث راموس في تصريحات عقب المباراة، نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، وقال: "أنا سعيد للغاية وكانت أفضل طريقة لتلقي الشارة الذهبية هو الفوز الذي حققناه وأداء الفريق، لقد كانت فرحة مزدوجة على المستوى الشخصي والجماعي".



وأضاف: "أود أن أشكر كافة المشجعين على دعمهم، قدموا لنا تشجيع عظيم وأتمنى أن يأتوا لدعمنا في المباراة المقبلة".



وأردف راموس: "مالطا كان فريقًا دفاعيًا منذ اللحظة الأولى لقد أصررنا على الهجوم وتمكننا من اختراق دفاعهم".



وعن قرار استبداله، أكد راموس: " لقد كانت مباراة سمحت لنا بإجراء تغييرات، والمدرب قام ببعض التجارب، لست معتادًا على ذلك، ولا أريد التعود على رؤية المباريات من على مقاعد البدلاء".