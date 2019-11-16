كريستيانو رونالدو يدعم تعاقد يوفنتوس مع بوجبا

يرتبط اسم الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعودة محتملة إلى صفوف فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي بدعم من البرتغالي كريستيانو رونالدو.



ويريد الفرنسي مغادرة "أولد ترافورد"، منذ الموسم الماضي، لكنه لم يرحل وبقى في صفوف فريقه، رغم اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه.



وتوضح صحيفة "مترو" البريطانية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، يدعم تعاقد فريقه مع بوجبا.



وأشار التقرير إلى أن اليوفي سيواجه منافسة قوية من ريال مدريد على صفقة بوجبا، خاصة وأن المدرب زين الدين زيدان يرغب في ضم اللاعب لصفوف فريقه لتعزيز مركز خط الوسط.