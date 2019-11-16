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محافظات

أسوان عاصمة الشباب الإفريقى .. تنظم أولمبياد الفتاة الإفريقية بمشاركة 10 دول و 80 شابا.. صور

السبت 16/نوفمبر/2019 - 07:31 ص
عاصمة الشباب الإفريقى
عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء
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شاذلى عبد الفتاح
تواصل محافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة والمهرجانات المحلية والدولية ولاسيما بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أسوان عاصمة للشباب الإفريقى لعام 2019 .

وفى هذا الإطار رصدت" صدى البلد " إنطلاق فعاليات أولمبياد الفتاة الأفريقية التى تقام خلال الفترة من 15 وحتى 18 نوفمبر الجارى بمدينة أسوان .

ويشارك فى هذه الفعاليات طالبات من الجامعات الأفريقية يمثلون دول " السنغال ومالى وإريتريا وجنوب السودان وأوغندا وأفريقيا الوسطى وكينيا ومالاوى ونيجيريا ، بالإضافة إلى مصر" .

ومن جانبه أكد فتحى عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان أن أولمبياد الفتاة الأفريقية تنفذ فى مدينة أسوان فى إطار إعلان الرئيس أسوان عاصمة الشباب الأفريقى، ويشارك فيها 80 فتاة أفريقية يمثلون بعض دول القارة السمراء وتم إختيارهم من الطلاب ، ويتنافسون على عدد من الألعاب الرياضية.
أسوان عاصمة الشباب الإفريقى .. تنظم أولمبياد الفتاة الإفريقية بمشاركة 10 دول و 80 شابا.. صور
أسوان عاصمة الشباب الإفريقى .. تنظم أولمبياد الفتاة الإفريقية بمشاركة 10 دول و 80 شابا.. صور
أسوان عاصمة الشباب الإفريقى .. تنظم أولمبياد الفتاة الإفريقية بمشاركة 10 دول و 80 شابا.. صور
أسوان عاصمة الشباب الإفريقى .. تنظم أولمبياد الفتاة الإفريقية بمشاركة 10 دول و 80 شابا.. صور
أسوان عاصمة الشباب الإفريقى .. تنظم أولمبياد الفتاة الإفريقية بمشاركة 10 دول و 80 شابا.. صور
أسوان عاصمة الشباب الإفريقى .. تنظم أولمبياد الفتاة الإفريقية بمشاركة 10 دول و 80 شابا.. صور
أسوان عاصمة الشباب الإفريقى .. تنظم أولمبياد الفتاة الإفريقية بمشاركة 10 دول و 80 شابا.. صور
أسوان عاصمة الشباب الإفريقى .. تنظم أولمبياد الفتاة الإفريقية بمشاركة 10 دول و 80 شابا.. صور
أسوان عاصمة الشباب الإفريقى .. تنظم أولمبياد الفتاة الإفريقية بمشاركة 10 دول و 80 شابا.. صور
أسوان عاصمة الشباب الإفريقى .. تنظم أولمبياد الفتاة الإفريقية بمشاركة 10 دول و 80 شابا.. صور
أسوان عاصمة الشباب الإفريقى .. تنظم أولمبياد الفتاة الإفريقية بمشاركة 10 دول و 80 شابا.. صور
أسوان عاصمة الشباب الإفريقى .. تنظم أولمبياد الفتاة الإفريقية بمشاركة 10 دول و 80 شابا.. صور
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