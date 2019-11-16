في 5 خطوات.. طرق للتعامل مع السلوك العنيف للأطفال

تدفع تصرفات بعض الاطفال اهلهم الى التصرف معهم بحزم شديد، بل ومنهم من يلجاؤون للضرب لجعلهم يمتثلون إلى أوامرهم، ولكن يبقى الأمر دون جدوى فيخضع الطفل للأوامر بضع ساعات، ولكن سرعان ما يرجع مرة اخرى لافعالة اللاتي لا ترضي والديه، بل ويدخل العند حينها في رفض كل الأوامر التي يتلقاها من والديه.



وعلقت سارة الدقن أخصائية تخاطب وتعديل سلوك، أن سلوك الطفل هو عبارة عن طريقة يعبر بها عما يدور بداخله، سواء كان عنيفا او عكس ذلك، فكلها مشاعر طبيعية جدا، لا تشكل اى مشكلة.



وتابعت سارة الدقن في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الاخباري، إلا أن المشكلة لا تكمن في طريق تصرف الطفل، ولكن في رد فعل والديه على تصرفاته، لذا فعليهم تفهمها، وابداء رد فعل مناسب لرد فعله، وذلك حتى لا تتفاقم الامور وتصبح اسوأ.



وأكدت سارة الذقن، إلى أن العض والضرب وشد الشعر كل هذه التصرفات الطفولية لا يجب القلق منها، فهي حالة سلوكية طبيعية جدا عند الأطفال، عندما يلجأ الطفل للضرب، فإنه يحاول أن يخبرك عن شيء يضايقه، فقد يكون متعبا، جائعا، يشعر بالإثارة، والتشويش، محبطا أو يشعر بالضجر.



وأوضحت سارة الدقن، انه مهما كانت المشكلة التي يعاني منها الطفل، وادت الى ردة فعلة العنيفة من وجهة نظرنا لا تمثل مصدرا للقلق، او تدل على ان طفلك شرس “أو سيئ” أو أنك أم سيئة، فسلوك الطفل هو عبارة عن لغة غير مكتوبة يعبر بها عن ما يدور داخله.



ومن جانبها اشارت الى ان هناك بعض الطرق التي يجب اتباعها مع الطفل، وذلك حتى تنشئ طفلا سويا، وغير معقد.



وفيما يلي سنقدم لكم خمسة طرق للتصرف مع رد فعل العنيف للاطفال، وهي:



1- لا تتبع نفس سلوكه:



ولا يجب ان قام الطفل بضربك أن ترد له الضربة بضربة أخرى، وذلك لأن هذا يزيد من المشكلة، ويمنح الطفل العذر ليضربك مرة أخرى فيما بعد.



٢- لا تعاقب بالنفي:



وقد يترك بعض الاهل اطفالهم في غرفته لفترة من الوقت، الا ان هذا السلوك يمكن ان يعزز سلوكه السيئ، لأنك لم تعالجه بل هدأته فقط.



٣- لا تلقي بالمحاضرات:



ويجب ان تتجنب إلقاء المحاضرات على طفلك، وذلك لانه لن يفهم نصف ما تحاول أن تشرح له.



٤- لا تجعله يصب غضبه على الجماد:



وقد يقترح بعض الاهل ان يقوم الطفل بضرب الحائط الذي ارتطم فيه، أو بضرب اللعبة التي انكسرت وهو يلعب بها، وهذا السلوك يعزز العنف بداخله، ويرسخ فكرة بأن الضرب مسموح بشكل آخر.



٥- لا تلقي بالاسئلة على طفل حول سلوكياته:



وعندما يقوم الطفل بعمل سلوكا خاطئا في أغلب الاباء تتسائل لماذا قمت بفعله وتوضيح سلوكه، ولكن بدلا من ذلك ركز على حل لمشكلتك.