احمد صلاح حسنى يدشن هاشتاج #ختم_النمر لمسلسله الجديد

نشر الفنان أحمد صلاح حسنى تغريدة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى و التغريدات القصيرة تويتر .



وأوضح أحمد صلاح حسنى بالتغريدة استقرار على اسم مسلسله الجديد وهو ختم النمر رافعا هاشتاج #ختم_النمر .



وانهالت التعليقات على التغريدة متمنين له عملا قوي و ناجح .



المسلسل من إنتاج شركة "سينرجى" الذى يعد أولى بطولاته المطلقة فى الدراما التليفزيونية، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وينتمى لمسلسلات الـ45 حلقة، ومن المقرر عرضه تليفزيونيا منتصف شهر يناير المقبل.



ويعقد حاليًا مخرج العمل أحمد سمير فرج وأحمد صلاح حسنى، والمؤلف محمد عبد المعطى جلسات عمل مكثفة، للاستقرار على الملامح النهائية للشخصيات، حيث وضع مخرج العمل قائمة بأسماء الممثلين للتعاقد معهم خلال الأيام المقبلة، كما يستقر فريق العمل على الملابس والديكورات وأماكن التصوير وخلافه، من أجل البدء فى تصويره مباشرة خلال الأيام المقبلة.