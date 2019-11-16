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ثقافة

حواس لـ صدى البلد: كنوز الحضارة الفرعونية جعلت المتحف المصري بالتحرير أهم متحف في الدنيا.. فيديو

السبت 16/نوفمبر/2019 - 08:52 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي
وصف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، المتحف المصري في التحرير بأنه أهم متحف في الدنيا كلها، ويضم كنوز الحضارة الفرعونية.

جاء ذلك في تصريحات لكاميرا موقع "صدى البلد" مساء أمس، الجمعة، وذلك على هامش حضوره احتفالية نظمتها وزارة الآثار في المتحف بمناسبة مرور ١١٧ عاما على افتتاحه.

وقال الدكتور زاهي حواس: "رغم أننا ننشئ متاحف مثل الكبير والحضارة، لكن أعتقد أن المتحف المصري بالتحرير سيظل البطل الأساسي لأنه أول وأهم متحف بالعالم، عندما احتفلنا بمئوية المتحف قبل 17 عاما كانت احتفالية "هزت الدنيا كلها"، وأنا سعيد أن تقام احتفالية كل عام لهذا المتحف العظيم".

يذكر أنه على أنغام الموسيقى احتفل المتحف المصري بالتحرير مساء أمس بمرور ١١٧ عاما على افتتاحه، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، ومستشار رئيس الجمهورية الفريق عبد العزيز سيف، ووزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم، والدكتور زاهي حواس، و٤٠ سفيرا أجنبيا وعربيا وزوجاتهم، والفنانة يسرا والفنانة هالة صدقي والفنانة نيهال سلامة وزوجها المخرج عادل أديب.

وقام وزير الآثار والحضور بجولة لتفقد أعمال مشروع إحياء المتحف المصري، بهدف استعادة مبنى المتحف لرونقه وحالته الأصلية، كما صممه المعماري الفرنسي مارسيل دورنيون في أواخر القرن التاسع عشر، وقد أبدى السفراء والوزراء إعجابهم بأعمال التطوير بالمتحف.

وفي كلمته التي ألقاها، رحب الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، بالحضور، مؤكدا أن المتحف المصري بالتحرير هو صرح عريق ربما سبق إنشاؤه علم المتاحف ذاته، والذي يضم بين جنباته إرثًا حضاريًا لواحدةٍ من أعرق وأقدم الحضارات في التاريخ الإنساني.
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