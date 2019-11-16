ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

محمود طراف: الدراما العربية تنافس نظيرتها الأجنبية

السبت 16/نوفمبر/2019 - 04:41 ص
الفنان السوري محمود
الفنان السوري محمود طراف
Advertisements
رامى المهدي
قال الفنان السوري محمود طراف، إن الدراما العربية باتت مؤخرا تنافس نظيرتها الأجنبية، لافتا إلى أن الكثير من الأعمال باتت تتناول كل ما يهم المواطن العربي وتحاول معالجة ما يعاني منه من سلبيات.

وتابع طراف ، الكثير من الأعمال تستهدف في المقام الأول كبار السن، ولا تلتفت إلى الشباب وما يعانون منه من مشاكل وتحاول توجيههم.

وشدد على ضرورة إنتاج دراما تستهدف الشباب خصوصا وأنه هو المستقبل، حتى لا ينصرف إلى تعلم السلوكيات الخاطئة من الدراما الأجنبية.

و أشاد الفنان السوري محمود طراف، بتنظيم مهرجان الجونة السينمائي الدولي، لافتا إلى أن المهرجان كان على أعلى درجة من الدقة، وشهد بذلك جميع من تابعوه، مشيرًا إلى إن المهرجانات الفنية التي تقام في مناطق مختلفة من الوطن العربي مؤخرا، تشهد استحداث أدوات جديدة في التنظيم من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، لتخرج بأفضل شكل.

وتابع، استمرار اضطلاع شركات التنظيم، على كل ما هو جديد في ذلك المجال، خاصة وأن المهرجانات في الوطن العربي انتشرت مؤخرا بشكل كبير.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

اخبار النادي الأهلي | صراع القطبين على نجم المنتخب الأولمبي | معلول ينتظم في المران الخميس

مسعفة تسرق خاتما من الألماس ثمنه 8 آلاف دولار من مريضة.. شاهد

منى الشاذلي تكشف تفاصيل عن حدث فضائي مهم .. فيديو

محمد ثروت: زوجتي مديرة أعمالي وسبب نجاحي

مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بميدان طلعت حرب .. صور

اخبار الفن.. اخرسي يا شيرين يشعل تويتر.. شائعة وفاة عادل إمام.. الموت يفجع هيفاء وهبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببدلة سوداء.. دومينيك حوراني تشعل إنستجرام

اختلال عجلة القيادة كلمة السر.. حادث مخيف لـ أتوبيس في الغربية يسفر عن وفاة 2 وإصابة 20 آخرين.. و6 طلاب مصابين اصطدمت سيارتهم بعامود إنارة بالمنيا.. صور

أمم أفريقيا تحت 23 عاما.. مصطفى محمد يقود قائمة أفضل اللاعبين في البطولة.. شاهد