محمود طراف: الدراما العربية تنافس نظيرتها الأجنبية

قال الفنان السوري محمود طراف، إن الدراما العربية باتت مؤخرا تنافس نظيرتها الأجنبية، لافتا إلى أن الكثير من الأعمال باتت تتناول كل ما يهم المواطن العربي وتحاول معالجة ما يعاني منه من سلبيات.



وتابع طراف ، الكثير من الأعمال تستهدف في المقام الأول كبار السن، ولا تلتفت إلى الشباب وما يعانون منه من مشاكل وتحاول توجيههم.



وشدد على ضرورة إنتاج دراما تستهدف الشباب خصوصا وأنه هو المستقبل، حتى لا ينصرف إلى تعلم السلوكيات الخاطئة من الدراما الأجنبية.



و أشاد الفنان السوري محمود طراف، بتنظيم مهرجان الجونة السينمائي الدولي، لافتا إلى أن المهرجان كان على أعلى درجة من الدقة، وشهد بذلك جميع من تابعوه، مشيرًا إلى إن المهرجانات الفنية التي تقام في مناطق مختلفة من الوطن العربي مؤخرا، تشهد استحداث أدوات جديدة في التنظيم من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، لتخرج بأفضل شكل.



وتابع، استمرار اضطلاع شركات التنظيم، على كل ما هو جديد في ذلك المجال، خاصة وأن المهرجانات في الوطن العربي انتشرت مؤخرا بشكل كبير.