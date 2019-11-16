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فن

أخبار الفن| محمد رمضان يطرح أغنية MONEY.. وشائعات الموت تلاحق النجوم

السبت 16/نوفمبر/2019 - 07:45 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
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نبيل العدوى
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:

قبل حفله بالرياض.. محمد رمضان يطرح أحدث أغنياته MONEY.. فيديو
قبل حفله المنتظر فى المملكة العربية السعودية، طرح الفنان محمد رمضان، أغنيته الجديدة "MONEY" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

شائعات لاحقت النجوم.. موت عادل إمام وطلاق أصالة نصري.. جدل حول وفاة كاظم الساهر مسمومًا
اجتاحت الوسط الفني العديد من الشائعات خلال الفترة الأخيرة، التي ظلت تلاحق الفنانين لفترة، فمنها المزعجة والمؤرقة مثل الوفاة والمرض، وأخرى مضللة مثل الزواج أو الانفصال.

شاهد.. أول رد من شيرين عبد الوهاب بعد هاشتاج #اخرسي_ياشيرين
خرجت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن صمتها وتحدثت للإعلامى عمرو أديب فى برنامج الحكاية بعد حفلها المثير للجدل فى الرياض على هامش موسم الرياض الترفيهى.

محمود عبد المغنى لزوجته: حب عمرى
نشر الفنان محمود عبد المغنى صورة جديدة له عبر صفحته الشخصية على موقع الصورة والفيديوهات الشهير انستجرام.

بوسى شلبى بصحبة وفاء عامر في مهرجان الرباط
نشرت الإعلامية بوسي شلبى صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام.

تخلو من مشاركة عربية.. 7 أفلام يقدمها القاهرة السينمائى بعد منتصف الليل
يقدم مهرجان القاهرة السينمائى للعام الثانى على التوالى برنامج عروض منتصف الليل خلال دورته الـ41، ويخلو القسم هذا العام من المشاركة العربية على عكس العام الماضى الذى شهد عرض الفيلم التونسى "دشرة".

منة جلال لـ مى سليم: منقدرش نستغنى
نشرت الفنانة منة جلال صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام بصحبة الفنانة مى سليم .

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