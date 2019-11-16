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منوعات

استمرت 19ساعة .. أطول رحلة جوية في العالم

السبت 16/نوفمبر/2019 - 06:50 ص
صدى البلد
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مريم صليب
غادرت طائرة من لندن حوالي الساعة 6:00 بالتوقيت صباح أول أمس الخميس وهبطت في سيدني في تمام الساعة 12.28 ظهرا أمس .

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور " البريطانية ، أن تلك الرحلة من أطول الرحلات الجوية في تاريخ لندن ، فقد نام الركاب و استيقظوا أكثر من 6 مرات ولا تزال الطائرة معلقة في الهواء .

خلال الرحلة ، قام عدد من المسافرين بالتجول داخل الطائرة بسبب طول الوقت ، لكن لم يقف الأمر عند ذلك الحد ، بل بدأ الركاب يتعرفون على بعضهم .

وبدأوا يقترحون الألعاب وينامون ويأكلون ويستيقظون ويتشاجرون ، ومازال الوقت لا ينتهي ، إلا أن بعد 19 ساعة من المكوث في الطائرة أعلن القائد أنه دقائق وسيهبط في مطار سيدني .
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