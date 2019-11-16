سعر خيالى لتذكرة حفل أحلام فى الرياض

غضب كبير اجتاح وسائل التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن أسعار تذاكر حفل المطربة أحلام والمنتظر إقامته ضمن موسم الرياض.



وعلق عدد كبير من النشطاء على سعر تذاكر الحفل الذى وصل إلى 5000 ريال سعودى أى أكثر من 21 ألف جنيها مصريا، والمقاعد الملكية بـ 15 ألف ريال أى ما يقرب من 65 ألف جنيه مصرى، كما قارن البعض بين حفل أحلام ومطرب العرب محمد عبده حيث بلغت سعر التذكرة ما بين 2500 إلى ثلاثة آلاف ريال.



وقررت الشركة المنظمة لحفل أنا عربية الذى تحييه الفنانة أحلام خفض سعر التذكرة ٥٠٪ لتصبح سعرها 2500 ريال فقط.



الحفل منتظر أن يشهد حضور جماهيرى كبير يوم 18 من الشهر الجارى.