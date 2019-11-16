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أخبار العالم

بوليفيا.. مقتل 5 من مؤيدي الرئيس المستقيل في اشتباكات عنيفة

السبت 16/نوفمبر/2019 - 07:24 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
لقى 5 أشخاص من مؤيدي الرئيس البوليفي المستقيل، إيفو موراليس، مصرعهم وذلك خلال اشتباكات عنيفة عقب استقالة الرئيس على خلفية ضغوط من المعارضة ودعوات من الجيش و استجابة لموجة احتجاجات اجتاحت الشارع البوليفي الذي عارض نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي منحت موراليس ولاية رابعة.

وأعلنت زعيمة المعارضة في بوليفيا جانين آنييز، نفسها رئيسة مؤقتة للبلاد عقب استقالة الرئيس إيفو موراليس، ومغادرته إلى المكسيك "خوفا على حياته".

وقالت إنها ستتولى منصب الرئيس مؤقتا لحين إجراء انتخابات جديدة، لكن موراليس أدان هذا الإعلان ووصفها بأنها "سيناتور يميني تشجع الانقلاب".

واجتمع مجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء الماضي، لحل أزمة فراغ السلطة، وتم استدعاء الأعضاء للتصديق على استقالة موراليس وتعيين آنييز في منصب الرئيس المؤقت الانتقالي، وأكدت المحكمة الدستورية الطابع الشرعي لعملية نقل السلطة.
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