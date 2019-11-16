وزيري يكشف للسفراء الأجانب أهم أدوات العمارة في مصر القديمة.. فيديو

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لعدد من السفراء الأجانب أبرز الأدوات التي استخدمها المصري القديم في البناء، والتي نجد كثيرا منها رغم بساطتها هي نفسها أدوات البناء والعمارة حاليا.



جاء ذلك على هامش الاحتفالية التي شهدها المتحف ونظمتها وزارة الآثار بمناسبة مرور ١١٧ عاما على افتتاحه، حيث تم افتتاح معرضين مؤقتين للآثار، أحدهما عن التعليم فى مصر القديمة والثاني عن خبيئات المومياوات.



ويضم معرض التعليم مجموعة من الأدوات التي استخدمها المصري القديم في العمارة والبناء، ومنها أداة توازن من الخشب "دولة حديثة"، وقد أجرى الدكتور مصطفى وزيري أمام السفراء الأجانب تجربة عملية لاستخدامها.



وكشف أن عامل البناء كان يستخدمها مع حجر صغير لقياس الاستواء "180" يسمى مستوى البناء، حيث كانت أداة أساسية لمراقبة الزوايا الصحيحة الدقيقة، ولقد مكنتهم تلك الأداة من مراقبة الخطوط الأفقية الصحيحة.