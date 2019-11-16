ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

وزيري يكشف للسفراء الأجانب أهم أدوات العمارة في مصر القديمة.. فيديو

السبت 16/نوفمبر/2019 - 09:07 ص
صدى البلد
Advertisements
علاء المنياوي
كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لعدد من السفراء الأجانب أبرز الأدوات التي استخدمها المصري القديم في البناء، والتي نجد كثيرا منها رغم بساطتها هي نفسها أدوات البناء والعمارة حاليا.

جاء ذلك على هامش الاحتفالية التي شهدها المتحف ونظمتها وزارة الآثار بمناسبة مرور ١١٧ عاما على افتتاحه، حيث تم افتتاح معرضين مؤقتين للآثار، أحدهما عن التعليم فى مصر القديمة والثاني عن خبيئات المومياوات.

ويضم معرض التعليم مجموعة من الأدوات التي استخدمها المصري القديم في العمارة والبناء، ومنها أداة توازن من الخشب "دولة حديثة"، وقد أجرى الدكتور مصطفى وزيري أمام السفراء الأجانب تجربة عملية لاستخدامها.

وكشف أن عامل البناء كان يستخدمها مع حجر صغير لقياس الاستواء "180" يسمى مستوى البناء، حيث كانت أداة أساسية لمراقبة الزوايا الصحيحة الدقيقة، ولقد مكنتهم تلك الأداة من مراقبة الخطوط الأفقية الصحيحة.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

شاهد.. أول رد من شيرين عبد الوهاب بعد هاشتاج #اخرسي_ياشيرين

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم ..فيديو

أبرز فيديوهات التوك شو.. منى الشاذلي تكشف تفاصيل عن حدث فضائي.. وسيد عبد الحفيظ: الأهلي دائما يتحدث عن الصالح العام

أول رد فعل من حسام البدري عقب وصول منتخب مصر إلى جزر القمر

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من زبدة الفول السوداني يوميا؟

أخبار الرياضة .. منافس مرتضى منصور يعلن ترشحه لانتخابات الزمالك.. ميسي يثير القلق فى برشلونة بإصابته مع الأرجنتين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خسارة وزنها.. أحلام تتألق بإطلالة تكشف عن رشاقتها.. صور

بمكياج جذاب وفستان أنيق .. رانيا يوسف تبرز أنوثتها بهذه الإطلالة

بالاصفر الكناري.. نانسي عجرم تستعرض أنوثتها في حفلها بدبي