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رياضة

أحمد الشيخ ممازحا خطيبته: بصراحة بحسدك عليا

السبت 16/نوفمبر/2019 - 05:23 ص
احمد الشيخ
احمد الشيخ
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كريم ناصر
نشر لاعب النادى الاهلى احمد الشيخ صورة جديدة عبر حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات الانستجرام .

وظهر أحمد الشيخ بالصورة بصحبة خطيبته بٱطلالة سوداء معلقا على الصورة قائلا "بصراحة بحسدك عليا" بطريقة فكاهية توضح مدى حبه لها .

وانهالات التعليقات على الصورة متمنين لهم الزواج في اقرب وقت والحياة السعيدة ومعجبين بهم قائلين "ربنا يخليكو لبعض "
أحمد الشيخ ممازحا خطيبته: بصراحة بحسدك عليا
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