أحمد الشيخ ممازحا خطيبته: بصراحة بحسدك عليا

نشر لاعب النادى الاهلى احمد الشيخ صورة جديدة عبر حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات الانستجرام .



وظهر أحمد الشيخ بالصورة بصحبة خطيبته بٱطلالة سوداء معلقا على الصورة قائلا "بصراحة بحسدك عليا" بطريقة فكاهية توضح مدى حبه لها .



وانهالات التعليقات على الصورة متمنين لهم الزواج في اقرب وقت والحياة السعيدة ومعجبين بهم قائلين "ربنا يخليكو لبعض "