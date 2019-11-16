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محافظات

فودة يطلق إشارة بدء مهرجان الاضاءة السنوي بمنطقة سوهو سكوير بشرم الشيخ

السبت 16/نوفمبر/2019 - 07:31 ص
خالد فودة، محافظ
خالد فودة، محافظ جنوب سيناء
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أ ش أ
أطلق خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إشارة البدء لانطلاق مهرجان الإضاءة السنوي، بمنطقة سوهو سكوير بمدينة شرم الشيخ، وسط حضور ألاف السائحين من مختلف الجنسيات الذين استمتعوا بالاضاءة المبهرة والألعاب النارية والفقرات الفنية العالمية المتعددة.

ورحب محافظ جنوب سيناء بجميع المشاركين والحضور في المهرجان وفي مدينة شرم الشيخ بشكل عام.

وأشار المحافظ إلى أنه يحرص على حضور هذا لمهرجان الهام كل عام، والذى تستخدم فيه أحدث الأجهزة فى مجال تقنية الاضاءة؛ فضلا على المحتوى الفنى المميز للمهرجان والذى يجذب ألاف السائحين للاستمتاع بهذا الحدث وسط جو من الأمن والأمان حتى أصبح هذا المهرجان من أهم الأحداث السياحية التى تجرى على أرض مدينة شرم الشيخ.
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