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أخبار العالم

شاهد.. أمطار غزيرة تجتاح مدينة جدة السعودية

السبت 16/نوفمبر/2019 - 05:31 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
شهدت مدينة جدة السعودية، على مدار الساعات الماضية، هطول أمطار غزيرة شملت أجزاء متفرقة من المحافظة.، كما شهدت محافظة ظهران الجنوب هطول أمطار متوسطة سالت على أثرها الأودية والشعاب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة اجتياح الأمطار لمدينة جدة السعودية، في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الخليج حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية منذ عدة أيام.



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