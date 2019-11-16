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رياضة

ميسي عقب مباراة السوبر كلاسيكو : دائمًا كنت اتمنى الفوز على البرازيل

السبت 16/نوفمبر/2019 - 05:39 ص
النجم الأرجنتيني
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي
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رامى المهدي
أكد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عقب مباراة السوبر كلاسيكو أمام المنتخب البرازيلي، والتي استطاع أن يظفر بها منتخب التانغو 1-0، أنه لطالما أحب الفوز على منتخب السامبا.

وقال ميسي: "لطالما أحببت الفوز على البرازيل وهذا أمر جيد، فعندما تفوز فإنه يمكنك العمل بكل هدوء".

وذكر موقع سكاي نيوز، أن ميسي قد أكد ان الفوز كان مكلفا بعض الشيء، حاولنا اللعب في بداية اللقاء ولكننا وقعنا في بعض الأخطاء استغلها الخصم ليقوم بهجمتين مرتدتين، ومنذ تلك اللحظة لجأنا إلى بذل مجهود أكبر".
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