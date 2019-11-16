ميسي يثير القلق فى برشلونة حول إصابته عقب مباراة البرازيل والأرجنتين.. صورة

أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، شكوكًا حول احتمالية تعرضه للإصابة على إثر مشاركته في مباراة البرازيل والأرجنتين الودية.



وفازت الأرجنتين وديًا على البرازيل بهدف دون رد لميسي، في كأس السوبر كلاسيكو، الذي استضافته السعودية.



وعقب المباراة احتفل لاعبو الأرجنتين بعيد ميلاد باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، وظهر ميسي في الصور وهو يضع أكياسًا من الثلج حول ركبتيه.



وكان ليو تعرض لاصطدام قوي في منطقة جزاء البرازيل، بعد تدخل من ميلتاو، وبقي لثواني يتألم، حتى أن الحارس أليسون أقترب للاطمئنان عليه.