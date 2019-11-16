ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ميسي يثير القلق فى برشلونة حول إصابته عقب مباراة البرازيل والأرجنتين.. صورة

السبت 16/نوفمبر/2019 - 07:16 ص
النجم الأرجنتيني
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي،
Advertisements
محمد رشاد
أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، شكوكًا حول احتمالية تعرضه للإصابة على إثر مشاركته في مباراة البرازيل والأرجنتين الودية.

وفازت الأرجنتين وديًا على البرازيل بهدف دون رد لميسي، في كأس السوبر كلاسيكو، الذي استضافته السعودية.

وعقب المباراة احتفل لاعبو الأرجنتين بعيد ميلاد باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، وظهر ميسي في الصور وهو يضع أكياسًا من الثلج حول ركبتيه.

وكان ليو تعرض لاصطدام قوي في منطقة جزاء البرازيل، بعد تدخل من ميلتاو، وبقي لثواني يتألم، حتى أن الحارس أليسون أقترب للاطمئنان عليه.
ميسي يثير القلق فى برشلونة حول إصابته عقب مباراة البرازيل والأرجنتين.. صورة
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميسي وسواريز وجرائم إسرائيل.. مطالبة دولية لنجمي برشلونة بعدم التواطؤ مع الاحتلال

قمة عالمية على أرض سعودية.. البرازيل تتحدى الأرجنتين في الرياض

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين والقناة الناقلة

بالأحضان.. هكذا استقبل تركي آل الشيخ لاعبي الأرجنتين والبرازيل قبل كلاسيكو السعودية

ميسي عقب مباراة السوبر كلاسيكو : دائمًا كنت اتمنى الفوز على البرازيل

ترشيحاتنا

سيرا على الأقدام.. السيسي ومحمد بن زايد في جزيرة الريم بالإمارات.. شاهد

أحمد سليمان: طريقة اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب كانت خاطئة

المنتخب الأوليمبي يبدأ استعداداته لمواجهة جنوب افريقيا في نصف النهائي

أحمد السعدني: الناس يتهموني بالكآبة| فيديو

الرجال قوامون على النساء.. الشعراوي يأخذ حق النساء ويوضح تفسير الآية.. فيديو

طفل بلا وجه.. الأب والأم يصران على مقاضاة الطبيب.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب وفستان أنيق .. رانيا يوسف تبرز أنوثتها بهذه الإطلالة

بالاصفر الكناري.. نانسي عجرم تستعرض أنوثتها في حفلها بدبي

ولادة قطة نادرة بوجهين وتأكل بالفمين.. والأطباء ينقذونها