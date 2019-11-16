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بين الناس

أهالى حلمية الزيتون يشكون من تراكم القمامة اعلى سلالم المشاة

السبت 16/نوفمبر/2019 - 07:08 ص
اكوام قمامة
اكوام قمامة
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كريم ناصر
أرسل طارق مصطفى أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار اكوام القمامة بمنطقة حلمية الزيتون بالقاهرة


وأوضح "طارق " أن منطقة حلمبة الزيتون تعانى من انتشار اكوام القمامة اعلى كوبرى المشاة الواقع بجانب محطة المترو ما يعق المارة فى حركتهم و يفسد المظهر الحضارى للحى .


ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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