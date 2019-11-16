أهالى حلمية الزيتون يشكون من تراكم القمامة اعلى سلالم المشاة

أرسل طارق مصطفى أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار اكوام القمامة بمنطقة حلمية الزيتون بالقاهرة





وأوضح "طارق " أن منطقة حلمبة الزيتون تعانى من انتشار اكوام القمامة اعلى كوبرى المشاة الواقع بجانب محطة المترو ما يعق المارة فى حركتهم و يفسد المظهر الحضارى للحى .





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