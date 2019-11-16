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رياضة

ريال مدريد يراقب نجم تشيلسي تمهيدا لضمه فى الشتاء

السبت 16/نوفمبر/2019 - 07:31 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
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محمد رشاد
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد يسعى إلى ضم لاعب فريق تشيلسي كالوم هودسون أودوي، وذلك في موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

وسبق أن ارتبط أودوي بخطوة الرحيل عن البلوز في الميركاتو الشتوي الماضي حيث أبدى نادي بايرن ميونيخ رغبته القوية في الحصول على خدماته.

وقدم بطل الدوري الألماني ثلاث عروض للظفر بخدمات اللاعب الإنجليزي الشاب، في ذلك الوقت، ولكن إدارة تشيلسي رفضتهم.

وبالرغم من أن أودوي وقع عقدًا جديدًا في ستامفورد بريدج في سبتمبر الماضي، ساريًا حتى عام 2025، إلا أن ريال مدريد يتطلع إلى الظفر بخدماته في العام القادم.
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