محاكمات اليوم.. نظر دعوى فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري.. ودعوى سحب النياشين والأوسمة من محمد مرسي.. إعادة المرافعة في حل حزب البناء والتنمية

إعادة المرافعة في حل حزب البناء والتنمية

نظر دعوى تعيين القاضيات بمجلس الدولة

تشهد ساحات محاكم القضاء الإداري اليوم، السبت، عددا من القضايا الهامة على مدار اليوم، حيث تنظر محكمة القضاء الإدارى، دعوى تعيين القاضيات بمجلس الدولة المقامة من المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، يطلب فيها إلغاء قرار الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة بإرجاء تعيين الإناث فى وظائف قضائية بالمجلس.وبدأت تفاصيل الدعوى بعد اجتماع الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة فى مارس الماضى، واتخاذها قرارًا بغالبية أعضائها برفض قرار فتح باب التعيين للقاضيات بمجلس الدولة، وإرجاء تعيينهم.كما تنظر محكمة القضاء الإدارى، الدعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسي.وطالبت الدعوى المقامة من أشرف فرحات المحامى، بسحب جميع النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسي، لانعدام صفته في الحصول على هذه الأوسمة، فكيف لهذا الرجل الذي لم يقدم أي خدمة للوطن أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية لمصر أن يمنح نفسه الحق في الحصول على تقديرات وأعلى أوسمة وأنواط في الدولة.كما تنظر المحكمة الإدارية العليا، إعادة المرافعة في طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله.وأوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا فى جلسة سابقة بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية استنادًا على تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له.كما تنظر محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من جميع المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة.وذكرت الدعوى التي حملت الرقم 66967 لسنة 73 قضائية، أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية- آن ذاك- قرارات عديدة، الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.