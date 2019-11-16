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رياضة

شكوك حول اقتراب سواريز من الانتقال إلى بوكا جونيورز.. تفاصيل

السبت 16/نوفمبر/2019 - 06:42 ص
لويس سواريز
لويس سواريز
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محمد رشاد
على الرغم من كونه لاعبًا مهمًا لنادي برشلونة، إلا أن عمر لويس سواريز والتعاقد مع أنطوان جريزمان، من بين عوامل لن تجعل رحيل الأوروجوياني غير متوقع.

وتفيد شبكة "TNT" الأرجنتينية، أن سواريز لديه عرضين من الدوري الأرجنتيني، ويرغب نادي بوكا جونيورز في ضم سواريز، وأيضًا نادي سان لورينزو.

ووفقًا للتقرير بوكا جونيورز هو الأقرب لضم سواريز من نظيره سان لورينزو.

وأوضح التقرير أن انتقال سواريز لبوكا جونيورز يعتمد على من سيحسم نتيجة الانتخابات في النادي، مشيرًا إلى أن التعاقد مع مهاجم البلوجرانا سيمثل دفعة قوية لبوكا الذي سبق وضم كارلوس تيفيز ودانيللي دي روسي.

ومن ناحية أخرى، كان نائب رئيس سان لورينزو قد منح سواريز مؤخرًا قميص النادي، وعضويته، مؤكدًا أنه يحلم بضم سواريز وأن النادي بمثابة البيت الثاني للأوروجوياني.
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