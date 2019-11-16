ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد خسارة وزنها.. أحلام تتألق بإطلالة تكشف عن رشاقتها.. صور

السبت 16/نوفمبر/2019 - 08:55 ص
أحلام
أحلام
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت الفنانة الخليجية أحلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

خطفت الأنظار الفنانة أحلام بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا متوسط الطول بأكمام طويلة، وقد تميز التصميم بصيحة الكاروهات التى جمعت بين اللون الأبيض والأسود، وبحزام حول منطقة الخصر مما كشف عن رشاقتها، وأكملت إطلالتها بحذاء أسود أنيق ذى كعب عال.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت أحلام على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مميزا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بإطلالة محتشمة.. الراقصة جوهرة تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها

وعد السعودية تشعل إنستجرام بإطلالة كاجول.. والجمهور: عينيكي ساحرة

بـ ملابس لافتة.. نوال الزغبى تتألق بإطلالة جريئة على إنستجرام

بـ 35 ألف جنيه.. سعر سالوبيت أحلام فى جلسة تصوير

half boot وفستان قصير.. ريهام حجاج تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها

بدون ماكياج.. سارة نخلة تبهر متابعيها على إنستجرام بإطلالة طبيعية

ترشيحاتنا

أخبار الفن| محمد رمضان يطرح أغنية MONEY.. وشائعات الموت تلاحق النجوم

القطط تصيب الإنسان بهذه الحمى

حواس لـ صدى البلد: كنوز الحضارة الفرعونية جعلت المتحف المصري بالتحرير أهم متحف في الدنيا.. فيديو

فان دايك: لا أستطيع القول إنه عام ليفربول

الرجال قوامون على النساء.. الشعراوي يأخذ حق النساء ويوضح تفسير الآية.. فيديو

الأرصاد: الطقس مستقر وننصح بارتداء الملابس الخريفية ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خسارة وزنها.. أحلام تتألق بإطلالة تكشف عن رشاقتها.. صور

بمكياج جذاب وفستان أنيق .. رانيا يوسف تبرز أنوثتها بهذه الإطلالة

بالاصفر الكناري.. نانسي عجرم تستعرض أنوثتها في حفلها بدبي