بعد خسارة وزنها.. أحلام تتألق بإطلالة تكشف عن رشاقتها.. صور

حرصت الفنانة الخليجية أحلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.



خطفت الأنظار الفنانة أحلام بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا متوسط الطول بأكمام طويلة، وقد تميز التصميم بصيحة الكاروهات التى جمعت بين اللون الأبيض والأسود، وبحزام حول منطقة الخصر مما كشف عن رشاقتها، وأكملت إطلالتها بحذاء أسود أنيق ذى كعب عال.



أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت أحلام على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مميزا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.

