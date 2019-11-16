مصرع طفلة سقطت من شرفة منزلها بسوهاج

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي، طفلة تبلغ 6 سنوات "جثة هامدة" عقب سقوطها من شرفة الطابق الثالث بمنزلها بدائرة مركز أخميم.
كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من المستشفى الجامعي يفيد بوصول "هاجر.أ.ب" 6 سنوات وتقيم شارع العقيد دائرة مركز أخميم "جثة هامدة"، وبسؤال والدها "السعودي.ب.ق" 29 عاما نجار مسلح -ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو المذكورة بالمنزل سقطت من شرفة الطابق الثالث مما نتج عنه وفاتها ونفي الشبهة الجنائية.
بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.