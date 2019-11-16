مصرع طفلة سقطت من شرفة منزلها بسوهاج

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي، طفلة تبلغ 6 سنوات "جثة هامدة" عقب سقوطها من شرفة الطابق الثالث بمنزلها بدائرة مركز أخميم .





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من المستشفى الجامعي يفيد بوصول "هاجر.أ.ب" 6 سنوات وتقيم شارع العقيد دائرة مركز أخميم "جثة هامدة"، وبسؤال والدها "السعودي.ب.ق" 29 عاما نجار مسلح -ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو المذكورة بالمنزل سقطت من شرفة الطابق الثالث مما نتج عنه وفاتها ونفي الشبهة الجنائية.



