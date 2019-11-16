لدغ عقرب ينهي حياة طفل داخل الزراعات بسوهاج

أنهي لدغ عقرب حياة طفل داخل الزراعات بقرية بيت داود مركز جرجا جنوب سوهاج، تم نقل الجثة لمستشفي جرجا العام، وتم إخطار النيابة العامة.





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إشارة من مستشفي سوهاج العام بوصول الطفل "بدر.ح.س" 8 سنوات ويقيم بناحية بيت داود دائرة المركز "جثة هامدة" إدعاء لدغ عقرب.





انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبالفحص وسؤال عمه "عدلي.س.أ" 48 عاما مزارع ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء تواجد نجل شقيقه بالزراعات بذات الناحية لدغة عقرب مما أدي لوفاته ونفي الشبهة الجنائية.



