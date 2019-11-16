تعرف ماذا يحدث للجسم عند تناول من 3 إلى 5 أكواب شاي يوميا

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن أبحاثا هولندية حديثة كشفت أن تناول ما بين 3 و5 أكواب من الشاي يوميًا، يجنب الأشخاص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.



وأضاف جمال شعبان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن مجلس الصحة في هولندا، وهو هيئة علمية مستقلة، أوصى الأشخاص بتناول الشاي كأحد المشروبات الصحية التي تحافظ على الصحة، بحسب ما ذكرته صحيفة "التلجراف" البريطانية على موقعها الإلكتروني.



وقال "إيرت شوتين"، المتحدث باسم مجلس الصحة في هولندا: "لاحظنا من خلال الكتابات العلمية في العشر سنوات الماضية، أن هناك دلائل واضحة على أن الشاي مشروب جيد للصحة".



وأضاف أن تناول 3 إلى 5 أكواب من الشاي الأسود في اليوم الواحد يخفض مخاطر الإصابة بالجلطة الدماغية ومرض السكري، كما أنه يخفض ضغط الدم المرتفع ويقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



وتابع: "أثبتت أيضا دراسة فرنسية أن شرب الشاي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويجعل الأشخاص يتمتعون بحياة صحية أفضل.



وأوصى القائمون على هذه الدراسة بتناول الشاي لأنه مهم لحياتنا ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية تأتي في صدارة أسباب الوفيات في جميع أنحاء العالم، حيث إن عدد الوفيات الناجمة عنها يفوق عدد الوفيات الناجمة عن أيّ من أسباب الوفيات الأخرى.



وأضافت المنظمة أن نحو 17.3 مليون نسمة يقضون نحبهم جرّاء الأمراض القلبية سنويًا، ما يمثل 30% من مجموع الوفيات التي تقع في العالم كل عام، وبحلول عام 2030، من المتوقع وفاة 23 مليون شخص بسبب الأمراض القلبية سنويًا.



وأشار عميد معهد القلب السابق، إلى ضرورة تناول الشاي بدون حليب وبدون سكر وعدم تناوله بعدالأكل مباشرة، حتى تتمتع بهذه الفوائد الصحية.