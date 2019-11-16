الدولار بـ 16.19 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم السبت 16 -11- 2019.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc" تقريرًا مُفصلًا اليوم، السبت 16-11-2019، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.



وجاء سعر الدولار اليوم وأسعار العملات الأجنبية، على النحو التالي:



سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار اليوم، السبت 16-11-2019 بيع 16.19 جنيه، وشراء 16.09 جنيه.



سعر اليورو

سجل سعر اليورو، اليوم، السبت 16-11-2019بيع 18.93 جنيه، وشراء 17.82 جنيه.



سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم، السبت 16-11-2019 بيع 20.75 جنيه، وشراء 20.62 جنيه.



سعر الين اليابانى "100"

سجل سعر الين اليابانى "100"، السبت 16-11-2019 بيع 14.83 جنيه، للشراء 14.74 جنيه.



سعر الفرنك السويسرى

سجل سعر الفرنك السويسرى، اليوم، السبت 16-11-2019 بيع 16.31 جنيه، وشراء 16.20 جنيه.