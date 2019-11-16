اليابان تعيد فتح موقع سياحى شهير.. أغلقوه خوفا من ثوران بركان

أعلنت السلطات اليابانية إعادة فتح موقع سياحى شهير فى جبل هاكونى بعد إغلاقه لمدة ستة أشهر مع رفع مستوى الإنذار من حدوث ثوران بركانى فى منطقة المنتجع الواقعة قرب طوكيو.



وكان قد تم إغلاق منطقة وادى اواكودانى التي تشتهر بالعيون الكبريتية والينابيع الساخنة الحرارية منذ أن رفعت إدارة طوكيو الكبرى مستوى الانذار من البراكين للمستوى الثاني على المؤشر المكون من خمس درجات محذرة المواطنين من الاقتراب من فوهة البركان .



وتم رفع القيود بعدما تم تخفيض مستوى الإنذار إلى المستوى الأول فى السابع من شهر أكتوبر الماضى مما يعنى وجود احتمالية حدوث نشاط بركانى ولكن الجبل يعد آمنا للزيارة.



وقررت السلطات المحلية إعادة فتح المنطقة بعد أكثر من شهر من خفض مستوى الإنذار بعد انتهاء عملية اصلاح فى أجهزة رصد البراكين التى تعرضت لأضرار بسبب موجة الطقس السيئ الذى صاحبت "إعصار هاجيبيس" الذى ضرب البلاد فى شهر أكتوبر الماضى.