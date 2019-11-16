35 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك اليوم السبت 16 -11-2019

ننشر أسعار الأسماك بأصنافها المختلفة في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم السبت 16-11- 2019.



أسعار الأسماك اليوم السبت الموافق 16 نوفمبر 2019

وسجل كيلو البلطي سعرا يتراوح ما بين 25 إلى 30 جنيها، والبلطى نمرة "2" 23 جنيها، والبلطي الأسواني 35 جنيها، والجمبري نمرة "3" 170 جنيها، وسجل المرجان نحو 38 جنيها، برانيس إسكندراني نحو 49 جنيها، الدنيس سجل نحو 90 جنيها.



أسعار السمك اليوم السبت 16 -11- 2019

وسجل سعر المكرونة خليجى نحو 25 جنيها، والجمبرى الجامبو نحو 470 جنيها، والجمبرى مجمد نحو 165 جنيها.



وبلغ سعر كيلو قشر البياض نحو 64 جنيها، والبياض البلدي 55 جنيها، وسمك الثعابين 160 جنيها، والقراميط 20 جنيها، والبورى "1" بـ45 جنيها، والبورى "2" بـ 32 جنيها.



أسعار السمك اليوم السبت 16 نوفمبر 2019

وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد 25 جنيها، والمكرونة السويسي 66 جنيها، والكابوريا 150 جنيها، والسبيط 90 جنيها، وسمك موسى 64 جنيها، والجمبري 370 جنيها.