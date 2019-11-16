ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

تجميد في الثلاجة.. قصة رضيعة أنهى والداها حياتها بالسم

السبت 16/نوفمبر/2019 - 10:48 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
فى واقعة تتنافى مع طبيعة النفس البشرية، أهمل والدان فى رعاية ابنتهما الرضيعة حتى زهقت روح الطفلة، ولم يكتفيا بذلك بل استمر مسلسل عدم المسئولية وغياب الرحمة بوضع الطفلة بعد وفاتها في الفريزر.

وجدت الطفلة "حواء ليذرلاند"، ذات الـ 22 شهرًا في حالة تجمد، بعد أن تعرضت للضرب والتسمم على يد والدتها ووالدها، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا مترو" البريطانية.

كانت الطفلة عانت من كسرين في الجمجمة و12 من كسور الأضلاع وتوفيت في النهاية بعد إعطائها جرعة مميتة من الكودايين السام في محاولة للتستر على إصاباتها.

تم سجن الأم أبيجيل ليذرلاندالتي تبلغ من العمر 26 عامًا، وشريكها توم كارد الذي يبلغ من العمر 31 عامًا، وحُكم على ليذرلاند بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف العام بسبب موت حواء، في حين صدرت أوامر إلى كورد بالسجن مدى الحياة لمدة لا تقل عن 20 عامًا بتهمة القتل.

واكتشفت القصة عندما طلب الوالدان الإسعاف بعد وفاة الطفلة بعدة أيام، لتأتي الإسعاف وتحمل الطفلة إلى المستشفى لعلاجها ليكتشف أمر وفاتها، بينما شك الطبيب المعالج في حالة الوفاة ووصفها بأنها غير طبيعية.

وقال الطبيب "أرو" إن الأشعة السينية اللاحقة كشفت عن وجود جمجمة مكسورة، كما خلص تحقيق أجري بعد الوفاة في مستشفى جريت أورموند ستريت في لندن إلى أنه "لا يوجد سبب طبيعي للوفاة".

وقال أرو للتحقيق إن حواء ماتت بسبب تركيز قاتل من الكودايين المسكن للآلام البالغ الذي يجب ألا يعطى للأطفال، كما قال: "ولإصاباتها المتعددة، لديها أيضا كمية من الباراسيتامول في نظامها الذي كان أعلى من المستويات العلاجية".

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد 23 عامًا على الجريمة.. القبض على سيدة قتلت طفلة حديثة الولادة.. شاهد

مأساة| طفل مصاب بالتوحد يتوفى بعد انتظاره 3 ساعات للكشف عليه

تامر أمين عن موت هيثم أحمد زكي: وجعني كأنه حد قريبي

تلقى عرضا من هذا النادي.. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة علاء علي قبل وفاته

بسبب رضيع .. طائرة سعودية تهبط اضطراريا بكندا

ترشيحاتنا

الدفاية الكهربائية.. 9 معلومات لتجنب مخاطرها

أول رد فعل من حسام البدري عقب وصول منتخب مصر إلى جزر القمر

في ذكرى ميلاد استيفان روستي.. قصة إعجابه بـ حبيبة والده

مواعيد مباريات اليوم السبت 16 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

في ذكرى ميلاد استيفان روستي.. قصة رحيله المأساوية وجنون زوجته

ترتيب المجموعة الثانية بعد انتهاء دور المجموعات من أمم إفريقيا تحت 23

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار رينو اليوم في مصر

جريئة وملفتة.. شاهد أبرز إطلالات ابنة عمرو دياب فى عيد ميلادها

بعد خسارة وزنها.. أحلام تتألق بإطلالة تكشف عن رشاقتها.. صور