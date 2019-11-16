ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للتسامح.. علام: الإسلام يدعو للعيش المشترك بين الجميع

السبت 16/نوفمبر/2019 - 10:48 ص
شوقي علام مفتي الجمهورية
شوقي علام مفتي الجمهورية
Advertisements
محمود ضاحي
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الإسلام دين التسامح والرحمة ويدعو دائما إلى العيش المشترك والحوار مع الآخر باعتبار الحوار واجب ديني وضرورة إنسانية، لافتا إلى أن التعدد والتنوع دليل على قدرة الله تعالى وحكمته، مصداقا لقول المولى عز وجل "ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين".

وأضاف مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره اليوم السبت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتسامح الذي يوافق 16 نوفمبر من كل عام: أن الدين الإسلامي يحترم التعدد والتنوع، حيث نبهنا المولى عز وجل إلى ذلك في قوله تعالى "وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ"، مشددا على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وخلفاءه الراشدين احترموا هذا التعدد والتنوع، ونظروا إليه نظرة تقدير واحترام.

وأشار إلى أن الإسلام يؤكد على وحدة البشرية وإن تعددت شرائعهم، وأن الله أمر رسوله بالإيمان بالرسالات السابقة، يقول الحق في كتابه "قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ".

وأوضح مفتي الجمهورية أن التسامح الديني والحوار والعيش المشترك بين أتباع الأديان ينبغي أن يكون أساسا في الانسجام واستيعاب الاختلاف وتحييد أسباب الصراع، ليتحوّل الاختلاف إلى ثراء وليس إلى عداء.

ولفت مفتي الجمهورية إلى أن أهم الحلول لنشر التسامح الديني والعيش المشترك تكمن في تشجيع الخطاب الديني المعتدل والموضوعي ويصاحبه النوايا الصادقة في نشر السلام، بالإضافة إلى الفهم العميق للآخر وأهمية الإيمان بالشراكة الحضارية وان يكون الحوار ملمًا بالجوانب السياسية والفكرية والفنون والرياضة، مؤكدًا أن تلك الحلول من الممكن أن تساعد في نشر ثقافة التسامح والسلام والعيش المشترك.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علي مدار يومين.. الإمارات تشهد قمة التسامح العالمية.. بمشاركة جمع غفير من المسئولين والخبراء

ترشيحاتنا

بسبب ليفربول .. مانشستر يونايتد يتخذ قرارًا مهما بشأن صفقة نجم دورتموند

اسعار نيسان في مصر من الوكيل بتحديث اليوم

عادات صحية بسيطة.. تخلصك من سموم الكبد والإصابة بالشيخوخة المبكرة

إسرائيل تقصف غزة بصواريخ أمريكية ..صور

قائمة أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر بعد الزيادة الأخيرة

أسعار رينو اليوم في مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار رينو اليوم في مصر

جريئة وملفتة.. شاهد أبرز إطلالات ابنة عمرو دياب فى عيد ميلادها

بعد خسارة وزنها.. أحلام تتألق بإطلالة تكشف عن رشاقتها.. صور