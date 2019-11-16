الزمالك يعود لتدريباته اليوم استعدادا لإنبي في الدوري المصري

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته اليوم السبت على ملعب النادي الأبيض، بعد أن حصل على راحة من التدريبات أمس الجمعة.



وكان الجهاز الفني للزمالك منح لاعبو الفريق الأبيض راحة من التدريبات عقب الانتهاء من مواجهة فريق الأميرية وديًا أول أمس الخميس.



وفاز الزمالك على الأميرية في التجربة الرابعة له خلال فترة التوقف الحالية، بسبعة أهداف مقابل هدف.



ويستعد الزمالك لملاقاة إنبي يوم 25 نوفمبر الجاري، في الجولة السادسة من بطولة الدوري العام، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على ستاد السلام الدولي.