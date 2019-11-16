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توك شو

نسيج الأمل.. طالبة تصمم زيا مبتكرا لممرضات 57357 ..فيديو

السبت 16/نوفمبر/2019 - 10:03 ص
زي ممرضات 57357 الجديد
زي ممرضات 57357 الجديد
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عمرو ممدوح
عرضت الإعلامية لميس سلامة، نموذجا ناجحا تحت عنوان "نسيج الأمل"، وذلك من خلال فكرة نور النمر، الطالبة بالاقتصاد والعلوم السياسية، لتغيير الزي الرسمي لممرضات مستشفى 57357.

وقالت لميس سلامة، في برنامج «صباح البلد» المذاع على فضائية «صدى البلد»، إن الفنانة نور النمر، تهوى التصميم، ودخلت في تحديا مع النفس لتصميم زي مبتكر للمرضات بالمستشفى.

وأضافت لميس سلامة، أن نور النمر قضت فترة مع الأطفال بالمستشفى تسألهم عن ما يحبون، وتحدثت إليهم عن أحلاهم، واستنبطت فكرة التصميم من خلال ما يحب الأطفال بالمستشفى، وعرضت التصميم على الإدارة، مشيرة إلى ترحيب الإدارة بالتصميم وفكرته، وتم تطبيقها.
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