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أخبار العالم

رغم قصف غزة.. ميسي في إسرائيل لهذا السبب

السبت 16/نوفمبر/2019 - 10:14 ص
ميسي فى إسرائيل
ميسي فى إسرائيل
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سمر صالح
أعلن منتخبا الأرجنتين، بقيادة نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، أنهم سيصلون إلى إسرائيل كما هو مخطط سابقا لخوض مباراة ودية أمام وأوروجواي التي ستقام الاثنين القادم في تل أبيب.

وأعلن اتحاد كرة القدم الأرجنتيني عبر حسابه في تويتر، أن المنتخب سيصل إلى إسرائيل الأحد، حيث سيقود المنتخب نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، وأيضا منحت أوروجواي الضوء الأخضر لمنتخبها، للعب هذه المباراة التي بيعت جميع تذاكرها.

وكان اتحاد كرة القدم الأرجنتيني، أبلغ منظمي المباراة بإلغائها في حال استمر إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وحقق المنتخب الأرجنتيني الفوز بهدف نظيف أمام نظيره البرازيلي، اليوم الجمعة، في مباراة سوبر كلاسيكو أمريكا الجنوبية الدولية الودية في كرة القدم أمس الجمعة على ملعب الملك سعود في الرياض.

وجاء هدف ميسي بعد أن تابع كرة سددها من ركلة جزاء وتصدى لها حارس مرمى البرازيل وليفربول الإنكليزي أليسون بيكر (14).
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