بلجيكا في نزهة أمام روسيا بـ تصفيات يورو 2020

يحل منتخب بلجيكا ضيفا ثقيلا على نظيره روسيا، اليوم، السبت، في تمام السابعة مساء ضمن منافسات المجموعة التاسعة، من التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2020.



ويدخل منتخب بلجيكا اللقاء بدون ضغوطات، بعدما ضمن التأهل إلى بطولة يورو 2020، بينما يطمح منتخب روسيا في تحقيق فوز معنوي على أرضه ووسط جماهيره، بعدما ضمن الصعود هو الآخر.



ويحتل منتخب بلجيكا صدارة ترتيب المجموعة التاسعة بتصفيات يوور 2020 برصيد 24 نقطة، ويحل منتخب روسيا ثانيا برصيد 21 نقطة.



وتقام اليوم أيضا العديد من المباريات في تصفيات يورو 2020، أبرزها ألمانيا مع روسيا البيضاء، إيرلندا الشمالية مع هولندا، إذربيجان مع ويلز.