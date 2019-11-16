ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بلجيكا في نزهة أمام روسيا بـ تصفيات يورو 2020

السبت 16/نوفمبر/2019 - 10:03 ص
منتخب بلجيكا
منتخب بلجيكا
Advertisements
محمد السعيد
يحل منتخب بلجيكا ضيفا ثقيلا على نظيره روسيا، اليوم، السبت، في تمام السابعة مساء ضمن منافسات المجموعة التاسعة، من التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2020.

ويدخل منتخب بلجيكا اللقاء بدون ضغوطات، بعدما ضمن التأهل إلى بطولة يورو 2020، بينما يطمح منتخب روسيا في تحقيق فوز معنوي على أرضه ووسط جماهيره، بعدما ضمن الصعود هو الآخر.

ويحتل منتخب بلجيكا صدارة ترتيب المجموعة التاسعة بتصفيات يوور 2020 برصيد 24 نقطة، ويحل منتخب روسيا ثانيا برصيد 21 نقطة.

وتقام اليوم أيضا العديد من المباريات في تصفيات يورو 2020، أبرزها ألمانيا مع روسيا البيضاء، إيرلندا الشمالية مع هولندا، إذربيجان مع ويلز.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنجلترا تبحث عن بطاقة التأهل أمام الجبل الأسود في تصفيات يورو 2020

السعودية في مهمة صعبة أمام أوزبكستان بتصفيات كأس العالم 2022

البرتغال تستضيف ليتوانيا في تصفيات يورو 2020

فرنسا تتحدى الغيابات أمام مولدوفا بـ تصفيات يورو 2020

كين وراشفورد يقودان هجوم إنجلترا المتوقع أمام الجبل الأسود بتصفيات يورو 2020

إيطاليا في نزهة أمام البوسنة بـ تصفيات يورو 2020

ترشيحاتنا

إسرائيل تقصف غزة بصواريخ أمريكية ..صور

موهبة البرازيل تثير الغضب فى برشلونة.. تفاصيل

أحمد سليمان: الزمالك اتخذ قرارًا ذكيًا بالإبقاء على مصطفى محمد

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من زبدة الفول السوداني يوميا؟

كلمة السر في تراجع الأسعار.. اقتراح بالبرلمان لتطبيق الدعم النقدي على القطاع الخاص

تعرف ماذا يحدث للجسم عند تناول من 3 إلى 5 أكواب شاي يوميا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ستان مبهج.. إنجى وجدان تتحدى وزنها بإطلالة جذابة

أسعار رينو اليوم في مصر

جريئة وملفتة.. شاهد أبرز إطلالات ابنة عمرو دياب فى عيد ميلادها