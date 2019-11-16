أعراض مرض السكر النوع الثاني.. 5 طرق تجنبك الإصابة بمضاعفات المرض

أعراض مرض السكر النوع الثاني كثيرة، حيث يؤدي هذا النوع إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم للشخص، كما يعني أن جسمك لا يستخدم الأنسولين بشكل صحيح، لذلك قد يحتاج البعض إلى دواء وأنسولين لإدارته، لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى أعراض مرض السكر النوع الثاني.



أعراض مرض السكر النوع الثاني



1- ارتفاع نسبة السكر في الدم والتى تؤدى إلى كثرة التبول، حيث تحاول الكلى إزالة السكر الزائد عن طريق ترشيحه خارج الدم، هذا يمكن أن يؤدي أن يحتاج الشخص إلى التبول بشكل متكرر أكثر.



2- زيادة العطش، فالتبول المتكرر يمكن أن يؤدي إلى فقدان الجسم للماء الإضافي، وبالتالى يسبب الجفاف ويؤدي إلى شعور الشخص بالعطش.



3- جفاف الفم.



4- عدم وضوح الرؤية، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع السكر في الدم إلى تلف الأوعية الدموية الدقيقة في العينين.



5- التعب والغثيان.



6- متلازمة فرط السكر في الدم (HHNS)، تتضمن هذه الحالة التي تهدد الحياة، حيث إن نسبة السكر في الدم تزيد على 600 ملغ / ديسيلتر (33.3 مليمول / لتر)، حيث تؤدى هذه المتلازمة إلى العطش الشديد والنعاس والارتباك والبول الداكن والتشنجات.



7- زيادة الكيتونات في البول (الحماض الكيتوني السكري)، إذا تم تجويع خلاياك للحصول على الطاقة، فقد يبدأ الجسم في تكسير الدهون، هذا ينتج أحماضا سامة تعرف باسم الكيتونات، والتي تحدث بشكل أكثر شيوعًا عند الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول.



8-ضيق التنفس والشعور بالإرهاق.



9- التهيج و الدوار والصداع.



10- قلة النطق والنعاس والارتباك.



طرق الوقاية من حدوث مضاعفات



1- اعتن بأسنانك، قد يتركك السكري عرضة للإصابة بالتهابات اللثة الأكثر خطورة، قم بتنظيف أسنانك بالفرشاة والخيط بانتظام.



2- انتبه إلى قدميك وغسلها يوميًا بماء فاتر، وجففهما برفق ، خاصة بين أصابع القدمين.



3- تناول الأطعمة الصحية وممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن تقطع شوطا طويلا نحو السيطرة على ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.



4- الإقلاع عن التدخين، حيث إن التدخين يزيد من خطر الإصابة بمضاعفات السكري المختلفة.



5- الإقلاع عن شرب الكحول.



مصدر المعلومات موقع mayoclinic.