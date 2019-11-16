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أخبار العالم

قرار أممي يجبر إسرائيل على دفع تعويضات للبنان.. تفاصيل

السبت 16/نوفمبر/2019 - 10:29 ص
قرار أممي يجبر اسرائيل
قرار أممي يجبر اسرائيل دفع تعويضات لـ غزة
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سمر صالح
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، أن اللجنة الثانية التابعة للأمم المتحدة صوتت على قرار "البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية" التي تسببت بها إسرائيل إبان عدوان يوليو 2006، والذي قدمته فلسطين بصفتها رئيسة مجموعة الــ77 والصين.

وأكدت الخارجية اللبنانية، في بيان لها مساء أمس الجمعة، أن اللجنة تبنت بأغلبية 158 صوتا القرار المذكور، وصوتت لصالحه معظم دول مجموعة الـــ77 والصين ودول الاتحاد الأوروبي، وعارضته 9 دول وامتنعت 6 دول عن التصويت.

وأضاف البيان "سترفع اللجنة الثانية القرار إلى الجمعية العامة ليتم التصويت عليه أواخر شهر ديسمبر المقبل، وأن التعويضات تقدر بـ856,4 مليون دولار ليحتفظ لبنان بحق الفائدة المتراكمة بعد هذا التاريخ".
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