ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد ياسين مديرا فنيا لفريق المريخ خلفا لـ أشرف خضر

السبت 16/نوفمبر/2019 - 10:17 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالله هشام
قرر مجلس إدارة نادي المريخ، تعيين محمد ياسين مديرًا فنيًا لفريق كرة القدم الأول خلفا لـ أشرف خضر، الذي تقدم باستقالته بعد الخسارة أمام فريق كوكاكولا بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين بدوري القسم الثاني.

ويعود محمد ياسين لقيادة المريخ بعد 4 سنوات، حيث تعتبر الفترة التى تولى فيها قيادة الفريق من أفضل الفترات التي شهدت توهج المريخ ودخوله دائرة المنافسة على التأهل للدورى الممتاز من خلال الصعود لدورة الترقى بجانب العودة للمشاركة بدور 32 ببطولة كأس مصر مرتين على التوالى بعد غياب.

ويبدأ محمد ياسين مهام عمله اليوم السبت استعدادًا لمباراة منتخب السويس المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل بالسويس.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كشري والسكران وصالح ينتظرون الاختبار الأول بالقسم الثاني

أشرف خضر يستقيل من تدريب المريخ البورسعيدي

بعد هزيمتين.. محمد عودة يستقيل من تدريب بتروجت

اجتماع عاجل في المريخ البورسعيدي لاختيار المدير الفني الجديد.. اليوم

3 مرشحين لقيادة بلدية المحلة خلفا لـ كرم جابر

بالأسماء .. بتروجيت يفاضل بين 3 مدربين لقيادة الفريق

ترشيحاتنا

الدولار بـ 16.19 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم السبت 16 -11- 2019.. فيديو

عضو اتحاد الكرة يعلق على صورته بـ "فوطة" حارس منتخب غانا

قائمة أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر بعد الزيادة الأخيرة

بعد خسارة وزنها.. أحلام تتألق بإطلالة تكشف عن رشاقتها.. صور

في ذكرى ميلاده.. شاهد استيفان روستي يغسل السيارة بـ الفانلة الحمالات

بالاصفر الكناري.. نانسي عجرم تستعرض أنوثتها في حفلها بدبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ستان مبهج.. إنجى وجدان تتحدى وزنها بإطلالة جذابة

أسعار رينو اليوم في مصر

جريئة وملفتة.. شاهد أبرز إطلالات ابنة عمرو دياب فى عيد ميلادها