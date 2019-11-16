محمد ياسين مديرا فنيا لفريق المريخ خلفا لـ أشرف خضر

قرر مجلس إدارة نادي المريخ، تعيين محمد ياسين مديرًا فنيًا لفريق كرة القدم الأول خلفا لـ أشرف خضر، الذي تقدم باستقالته بعد الخسارة أمام فريق كوكاكولا بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين بدوري القسم الثاني.



ويعود محمد ياسين لقيادة المريخ بعد 4 سنوات، حيث تعتبر الفترة التى تولى فيها قيادة الفريق من أفضل الفترات التي شهدت توهج المريخ ودخوله دائرة المنافسة على التأهل للدورى الممتاز من خلال الصعود لدورة الترقى بجانب العودة للمشاركة بدور 32 ببطولة كأس مصر مرتين على التوالى بعد غياب.



ويبدأ محمد ياسين مهام عمله اليوم السبت استعدادًا لمباراة منتخب السويس المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل بالسويس.